Smrtící dezinformace o covidu-19 od českých lékařů, vědců a jiných "expertů"

* Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc."Nová opatření jsou zbytečná a přehnaná. Umírá násobně méně lidí než na jaře."* zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/beran-nova-opatreni-jsou-zbytecna-a-prehnana-umira-nasobne-m/r~2da93ab4cd0811ea80e60cc47ab5f122/ * archiv: https://archive.is/XQnt0 ---* Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc."Nepřehánějme opatření, covid zabíjí méně než chřipka. Karanténa by se mohla zkrátit na pět dní. Dramatické zvyšování protiepidemických opatření je zbytečné."* zdroj: h ttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-epidemiolog-jiri-beran-rousky-skoly-karantena-pet-dni.A200818_101547_domaci_chtl * archiv: https://archive.is/J5w0B ---* Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D"Pacienti v těžkém stavu mají až extrémní rozměry. Lidi jsme strašně vystrašili. Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest."* zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/balik-pacienti-v-tezkem-stavu-maji-az-extremni-rozmery-lidi/r~6651d1a2f86211eab0f60cc47ab5f122/ * archiv: https://archive.is/yn6on ---* Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc."Větší množství pozitivních testů u zdravé populace není nic špatného. Takže vysoké počty pozitivně testovaných, ale v zásadě zdravých osob nejsou žádnou alarmující informací. Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se koronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/102783/vetsi-mnozstvi-pozitivnich-testu-u-zdrave-populace-neni-nic-spatneho-rika-profesor-jiri-benes.html * archiv: https://archive.is/Nqzp4 ---* Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D"Koronavirus si show už nezaslouží, citelně zeslábl, na koronavirus jsme ještě mnohem lépe připraveni, než jsme byli v březnu. Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní."* zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/koronaviru-dochazi-v-cesku-dech-snad-mu-to-vydrzi-i-na-podzi/r~d828b1b6e79f11ea842f0cc47ab5f122/ * archiv: https://archive.vn/P20AY ---* Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D"Šokovala mě ta rozsáhlá opatření, nejsou adekvátní. Každoročně bojujeme i s chřipkou, která mívá rovněž ohromný rozsah, koneckonců chřipka jen v Česku zabíjí každý rok stovky až tisíce lidí."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/100968/sokovala-me-ta-rozsahla-opatreni-nejsou-adekvatni-rika-plicni-lekarka-martina-vasakova.html * archiv: https://archive.is/icRTH ---* MUDr. Václava Adámková, primářka"Virus nemá sílu, aby úplně zdravého člověka bez jakéhokoliv predisponujícího onemocnění zdevastoval, jak je to podsouváno. Většina pacientů bylo chronicky nemocných, například s plicním onemocněním či obezitou. Očkovat proti COVID-19 bych se nenechala. PR viru neodpovídalo jeho závažnosti."* zdroj: https://cnn.iprima.cz/ockovat-proti-covid-19-bych-se-nenechala-vir-ma-velke-pr-rika-primarka-3563 * archiv: https://archive.is/oasrm ---* MUDr. Václava Adámková, primářka"Panika okolo nemoci Covid-19 je zbytečná. Lidé jsou fascinovaní jedním druhem viru, přitom infekcí se shodnými příznaky existuje daleko víc. Nedokážu si vysvětlit, proč panika vznikla, ale chápu, že jde o reakci na „neznámé“, zvlášť je-li to médii prezentováno formou katastrofických scénářů."* zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/virolozka-panika-okolo-nemoci-covid-19-je-zbytecna-na-imunitu-doporucuje-jist-kysane-zeli.A200401_153814_ln_veda_tmr * archiv: https://archive.vn/KO88U ---* MUDr. Hana Roháčová, Ph.D"Reprodukční číslo 1,59 není až tak vysoké, protože na začátku se uvádělo 2,5 až 3, takže bylo ještě vyšší, míst v nemocnicích je dost"* zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/655567/reprodukcni-cislo-neni-tak-vysoke-mist-v-nemocnicich-je-dost-tvrdi-primarka-zminila-i-chripku.html * archiv: https://archive.is/lCg2b ---* MUDr. Kristina Höschlová"Nedojímá mě ani nešťastným směrem vylitá vlna solidarity v podobě bezhlavého šití roušek. Lépe by švadlenky udělaly, kdyby ušily svým dětem týpí a vypnuly jim internet. Neb jejich zdraví by jistě nesrovnatelně lépe prospěl výlet do lesa než usmrkaný kus hadru připlácnutý na nose. Čísla výskytu koronavirové epidemie v Česku jednoznačně poukazují, že se ve srovnání s opravdovými smrtícími epidemiemi typu eboly jedná o postižení zdraví v rozsahu, který by před dvaceti lety nestál za zmínku."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100840/vzkaz-lekarky-z-prvni-linie-neni-proc-nas-opevovat-delame-jen-svoji-praci.html * archiv: https://archive.is/kJoM4 ---* MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D"Roušky nepomohly ke zvládnutí epidemie, jsme jak pejsci s náhubkem. Nošení roušek je opatření, které nám už nic nepřináší, jenom strasti."* zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/rousky-nepomohly-ke-zvladnuti-epidemie-vadi-mi-prinasi-jen-s/r~05d69fb691a511eaa6f6ac1f6b220ee8/ * archiv: https://archive.is/oO5Yp ---* MUDr. Lukáš Pollert"Koronavirus si tak velkou pozornost nezaslouží"* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/100744/koronavirus-si-tak-velkou-pozornost-nezaslouzi-rika-byvaly-reprezentacni-vodni-slalomar-a-lekar-lukas-pollert.html * archiv: https://archive.is/YXZl8 ---* MUDr. Martin Jan Stránský"Ke dnešku ze všech infikovaných s CoV zemřelo pouze 0,8 %. Ke dnešku stále platí, že minulý rok zemřelo více lidí na obyčejnou chřipku než na CoV. Minulý rok kvůli chřipce nebylo ani jedno restriktivní opatření s výjimkou vstupu do nemocnic, nemocnice nebyly „pod tlakem,“ nezavřel se jeden jediný krám, obchod, podnik, o školách nemluvě. Kromě operačních sálů se roušky nenosily nikde."* zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-jan-stransky.php?itemid=37979 * archiv: https://archive.is/aBRil ---* MUDr. Martin Jan Stránský"Zavádějí se masová omezení, příšerné a nefunkční karantény, které nemají smysl. Minulý rok zemřelo v této zemi dva tisíce lidí na chřipku. To nikoho nezajímá. Každý z nás má přitom mnohonásobně větší šanci zemřít právě na ni."* zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/636380/prazdne-regaly-a-masova-omezeni-stihla-nas-epidemie-hysterie-mini-expert-na-lidsky-mozek.html * archiv: https://archive.is/6vBIp ---* Prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc."Žádná virová epidemie v historii netrvala déle než tři měsíce. Nestrašme se pořád covidem. Je to velmi vzácná nemoc. Ona to není vzácná, ale ultravzácná nemoc."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/101550/zadna-virova-epidemie-v-historii-netrvala-dele-nez-tri-mesice-rika-profesor-stanislav-kmoch.html * archiv: https://archive.vn/nevLc ---* MUDr. Jiří Votruba, Ph.D"Jde o obvyklou, někdy trochu víc nepříjemnou virózu, která může způsobit komplikace u tří skupin lidí: starých nad 75 let, lidem s cukrovkou nebo obézním. Podobných viróz jsme tady ovšem měli každý rok spoustu. Vnitřně mě udivuje, jaký humbuk toto onemocnění u nás i ve světě vyvolalo. Z hlediska medicínského totiž nic moc."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/102113/drasticka-opatreni-kvuli-covid-19-zpusobila-horsi-ztraty-nez-samotna-nemoc-rika-doktor-jiri-votruba.html * archiv: https://archive.vn/IPFVp ---* JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ředitel Motola"Roušky nemají smysl nikde, kvůli koronaviru hrozí vlna rakoviny. Virus je ale mediálně silný, a proto je strach z něj tak velký. Víc lidí přitom zemře kvůli zanedbání péče. Vláda příliš poslouchá epidemiology, strach z koronaviru byl přehnaný."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/101296/rousky-nemaji-smysl-nikde-kvuli-koronaviru-hrozi-vlna-rakoviny-bojim-se-podzimu-rika-sef-motola-ludvik.html * archiv: https://archive.vn/0Z7Zb ---* JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ředitel Motola"Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19. Bylo jich kolo 20 hospitalizovaných, počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky. Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno. Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené. Společně to chceme a musíme zvládnout! Nikdo z nás se Covidu nebojí"* zdroj: http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/politika/ludvik-musi-zaznivat-take-realna-cisla-a-ne-jenom-katastroficke-dojmy/ * archiv: https://archive.is/jAPuQ ---* Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc."Nejde o katastrofu, koronavirus je jen jedna z dalších viróz kolem nás"* zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/nejde-o-katastrofu-koronavirus-je-jedna-z-dalsich-viroz-kolem-nas-rika-odbornik-8159581 * archiv: https://archive.vn/wJbbY ---* Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc."Vyděsili jsme dva miliony seniorů, že umřou. Zdraví lidé by měli covid prodělat"* zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/pirk-vydesili-jsme-dva-miliony-senioru-ze-umrou-zdravi-lide/r~c0751754841611eaa7deac1f6b220ee8/ * archiv: h ttps://archive.vn/nCbGZ ---* Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc."Situace není vážná, nakažený neznamená nemocný. Promoření je cesta"* zdroj: https://www.expres.cz/celebrity/jan-pirk-koronavirus-promoreni-rozhovor.A200918_154146_dx-celebrity_ren * archiv: https://archive.is/S7d6i ---* Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc."Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100024/pirk-koronavirus-politici-zneuzili-meli-bychom-se-nakazit-vsichni-vadi-mi-kdo-vladne-chci-vstup-do-ksc-odcinit.html * archiv: https://archive.is/MAkaH ---* Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc."Jsem rouškofob. Koronavirus je třeba zlehčovat, už se sebepoškozujeme"* zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/jsem-rouskofob-koronavirus-je-treba-zlehcovat-uz-se-sebeposk/r~5c85c592cc4911ea80e60cc47ab5f122 * archiv: https://archive.vn/y5sOC ---* Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc."Roušky škodí, nebojím se covidu, ale kroků vlády."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/102500/profesor-zaloudik-rousky-skodi-nebojim-se-covidu-ale-kroku-vlady-v-zarouskovane-spolecnosti-zit-nechci.html * archiv: https://archive.vn/KkI8L ---* Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc."Kdo moc testuje, najde moc nakažených."* zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zaloudik-spicak-koronavirus-v-cesku_2009151613_pj * archiv: https://archive.is/IZk3I ---* Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK"Povinné očkování na covid-19 je nesmysl."* zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-zima-povinne-ockovani-na-covid-19-je-nesmysl-treba-deti-je-zbytecne-8266587 * archiv: https://archive.vn/G71PO ---* Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK"Vadí mi neustálé koronavirové strašení. Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení"* zdroj: https://www.tomaszima.cz/media/vysoke-skolstvi/vadi-mi-neustale-koronavirove-straseni/ * archiv: https://archive.is/zFXxe ---* Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK"Nechápu, na co vláda s rozvolňováním čeká. Na koronavirus jsme už připraveni"* zdroj: https://domaci.ihned.cz/c1-66748740-nechapu-na-co-dal-vlada-stale-ceka-na-koronavirus-uz-jsme-pripraveni-tvrdi-rektor-uk-zima * archiv: https://archive.is/a4t5z ---* Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK"Mladí umírají i na chřipku, o mrtvých na koronavirus se mluví příliš, jejich počtům nevěřím"* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100782/profesor-zima-mladi-umiraji-i-na-chripku-o-mrtvych-na-koronavirus-se-mluvi-prilis-jejich-poctum-neverim.html * archiv: https://archive.is/YdOPe ---* MUDr. Jan Hnízdil a anonymní "viroložka""Zdá se mi, že z nás tady někdo dělá blázny. Ano, virus chodí po lidech a bude v tom zřejmě pokračovat i nadále, ale vše nasvědčuje tomu, že jeho škodlivost ani zdaleka nedosahuje škodlivosti „opatření“ činěných ve snaze zabránit jeho šíření, což je stejně iluzorní jako si myslet, že poručíme větru či dešti. Strašení s rizikem nákazy starých a nemocných je přehnané, ve skutečnosti covid infekce nezvyšuje signifikantně riziko smrti ani u 90-letých."* zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37385 * archiv: https://archive.is/LJSKz ---* MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Jan Mareček"Vítejte ve světě pandemických her."* zdroj: https://www.flowee.cz/civilizace/7952-za-co-covid-19-nemuze-vitejte-ve-svete-pandemickych-koronavirovych-her * archiv: https://archive.is/SMLiF ---* MUDr. Hana Zelená, Ph.D"Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají. Vakcína nemusí být bezpečná."* zdroj: https://domaci.ihned.cz/c1-66806130-virolozka-udaje-o-vylecenych-jsou-chybne-cisla-nehraji-vakcina-nemusi-byt-bezpecna * archiv: https://archive.is/rDov2 ---* MUDr. Hana Zelená, Ph.D"Infekčnost nového koronaviru a chřipky je podobná. Chřipka se šíří o něco rychleji, protože má kratší inkubační dobu. Roušky tolik nepomáhají."* zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virolozka-z-opozice-rousky-tolik-nepomahaji-nektere-lidi-netestovat-124125 * archiv: https://archive.is/Ny7hB ---* MUDr. Soňa Peková, Ph.D"Druhá vlna nebude, za půl roku covid zmizí. Myslím, že opravdu zmizí, troufnu si odhadnout do Vánoc. Nechová se to jako sezonní respirační onemocnění. Prožene se populací a nazdar. Takže odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč."* zdroj: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pekova-druha-vlna-nebude-za-pul-roku-covid-zmizi-40326320 * archiv: https://archive.is/h4wgJ ---* MUDr. Soňa Peková, Ph.D"Covid do Vánoc opravdu zmizí, výrazně zeslábl, je tu šílenství."* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/103250/sona-pekova-covid-do-vanoc-opravdu-zmizi-vyrazne-zeslabl-je-tu-silenstvi-potvrzuje-se-ze-neni-z-prirody.html * archiv: https://archive.is/Syg8B ---* MUDr. Josef Jonáš"Coronavirus je běžný typ respiračního viru a kódován od počátku v našem preparátu Ver. Současný typ coronaviru je zmutovaný základní virus. Tak, jako mutuje každý rok, například chřipkový virus. Úmyslně vyzvedávané počty mrtvých v Číně jsou politickou manipulací. Protože jsem zažil podobné reakce při objevení HIV, ptačí chřipky, sars, tak vím, k čemu mediální masáž slouží."* zdroj: https://www.mudr-josef-jonas.cz/coronavirus-vyjadreni/ * archiv: https://archive.vn/F6zTC ---* MUDr. Václav Jordán"Nejlepší vakcína proti Covid-19 je zbavit se strachu. Epidemie u nás nebyla. Dění kolem Covid-19 splňuje parametry hybridního boje, ve kterém se ocitáme každý den. Celé Česko se kvůli emocím, kvůli strachu, ponořilo pod hladinu vnímání reality. Samozřejmě platí, že virus je reálný, může zabíjet, byť je v tomto případě smrtnost nikoli nepodobná normální chřipce."* zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/nejlepsi-vakcina-proti-covid-19-je-zbavit-se-strachu-epidemie-u-nas-nebyla-rika-lekar-vaclav-jordan-490702 * archiv: https://archive.is/PnOFk ---* MUDr. Alice Čečilová"Myslím si, že je medializace celého problému silně přehnaná. V podstatě jde o další mutaci chřipky."* zdroj: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/lekarka-alice-cecilova-hysterie-kolem-koronaviru-je-nabubrela-20200302.html * archiv: https://archive.is/bwT13 ---* Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Radkin Honzák, CSc."Zrušte drastická opatření, ohrožují lidi víc než nemoc samotná."* zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-otevreny-dopis-lekarum-vlade-smucler-pirk-honzak.A201003_140605_domaci_chtl * archiv: https://archive.is/Plw1Z ---* Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc."Covid zvládáme famózně, roušky epidemii jen prodlouží a zhorší"* zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/102818/lekar-smucler-covid-zvladame-famozne-rousky-epidemii-jen-prodlouzi-a-zhorsi-lidi-zemrou-stejne.html * archiv: https://archive.is/4CvhA ---