Už třetí den po sobě svět zaznamenal rekordní nárůst potvrzených infekcí

Průběžné zpravodajství

25. 10. 2020





- Téměř polovina rekordního světového nárůstu registrovaných infekcí v sobotu byla v Evropě, kde bylo zaznamenáno 221 898 nových nákaz.



- Francie zaznamenala nový denní rekord nákaz - poprvé více než 50 000: přesně 52 O10 nákaz za posledních 24 hodin. Předchozí rekord byl v sobotu, 45 422 nákaz. Za posledních 24 hodin zemřelo ve Francii 116 lidí, v sobotu jich zemřelo 137, celkový počet mrtvých ve Francii je 34 761. Celkový počet nákaz ve Francii je nyní 1 138 507. Francie předstihla Argentinu a Španělsko a je nyní pátou nejnakaženější zemí na světě, po USA, Indii, Brazílii a Rusku.



- Hlavní poradce amerického viceprezidenta Mikea Pence měl pozitivní test na koronavirus. Pence však odmítl jít do karantény. Bílý dům se pokusil tyto informace utajit. 29 amerických států v říjnu zaznamenalo rekordní počty nákaz, včetně států klíčových pro prezidentské volby: Ohio, Michigan, Severní Karolína, Pennsylvánie a Wisconsin.

- Český premiér Andrej Babiš se vyjádřil v neděli, že ČR bude téměř určitě muset zpřísnit svá antikoronavirová opatření. ČR zaznamenává v posledních týdnech neostřejší nárůst infekcí v Evropě.- Velká Británie zaznamenala v neděli 19 790 nákaz a 151 úmrtí. Je to mírný pokles.- Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval před "vakcínovým nacionalismem". Požaduje globální solidaritu při distribuci budoucí vakcíny proti koronaviru. "Je přirozené, že země chtějí chránit především občany vlastních zemí, ale jestliže a až budeme mít efektivní vakcínu, musíme ji také efektivně používat. A nejlepším způsobem jak to udělat je očkovat některé lidi ve všech zemím, ne všechny lidi jen v některých zemích," zdůraznil. "Vakcínový nacionalismus pandemii prodlouží, nezkrátí ji."- Čína oznámila, že v regionu Zinjian bylo zjištěno 137 nových asymptomatických nákaz. Všechny jsou spojeny s továrnou na oděvy.- Spojené státy v sobotu registrovaly rekordní počet 83 718 nových nákaz, v pátek 83 757 nových nákaz.- Italský premiér Guiseppe Conte oznámil celou řadu nových karanténních opatřrení a varoval, že šířící se vlna epidemie už ohrožuje nemocnice.- Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil nový celostátní nouzový stav, který má potrvat až do jara.- Počet nových nákaz v Nizozemí stoupl za posledních 14 hodin o více než 10 000.- Hlavní americký epidemiolog dr. Anthony Fauci uvedl v BBC, že očekává informace o tom, zda existuje bezpečná a účinná vakcína, letos v prosinci, avšak dodal, že taková vakcína bude k dispozici širokému obyvatelstvu až v druhém či třetím čtvrtletí roku 2021. Řekl také, že veřejné výroky Donalda Trumpa ke koronaviru "nerespektují vědu".- Indonésie zaznamenala 3732 nových koronavirových infekcí a 94 úmrtí. Celkem tam bylo registrováno 389 712 nákaz a 13 299 úmrtí. Jsou to nejvyšší počty v jihovýchodní Asii.- Maďarsko v neděli registrovalo 3149 nákaz, poprvé zaznamenalo více než 3000 nákaz denně.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE