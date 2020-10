Pražský Dopravní podnik: Pokud chcete větrat, otevřte si okénko sami!!

25. 10. 2020 / Jan Molič

Projel jsem se onehdá pražským autobusem linky 125. Ten den všechno stálo. Jak my v buse, tak Jižní spojka. Zanedlouho byla uvnitř parní sauna. Požádal jsem proto cestující o otevření okénka. Uvažoval jsem, proč to nikdo neudělá sám od sebe? Asi že smrádeček, ale teploučko.

Připomnělo mi to dokument České televize o zatopení metra. Nutno vidět, protože pak pochopíte, jak to v Česku funguje. Nejde totiž jen o metro, ale tak nějak obecně. Už se nebudete divit tomu, proč některé aktivity jsou nyní zakázány, zatímco jiné, kde jistě dochází k velkému přenosu viru, se neřeší.Od příště budu tedy obíhat celý přeplněný autobus, otvíraje okénka, nebo budu řvát na cestující na druhém konci, aby je otevřeli. A když to nepůjde, požádám pana řidiče. Ten mi jistě rád pomůže.---Vážený pane Moliči,děkuji Vám za zaslání Vašeho podnětu ohledně větrání a vytápění v autobusových vozech.Dovoluji si Vás informovat, že Dopravnl podnik hl. m. Prahy pině spolupracuje s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, řídí se pokyny vlastníka, jimž je Magistrát hl. m. Prahy a činí potřebná opatřeni k prevenci šíření koronaviru.Vice k aktuálním přijatým opatřením naleznete na odkazu: https://pid.cz/yyluky/hygienicka-opatreni-podzim/.V této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že v autobusech mohou cestujici dle svého uváženi sami otevírat okénka určená k větráni. Pokud by Vám nešlo okénko otevřít, můžete požádat řidiče, aby Vám s otevřením pomohl, jisté Vám rád vyhoví.Rád bych Vás ujistil, že nám záleží na kvalitě našich služeb. Všichni provozní pracovnici jsou pravidelné proškolováni ze znalostí předpisů platných pro výkon služby, neboť klademe velký důraz na profesionální, ohledupiné a vstřícné jednáni vůči cestujícím. Je nám líto, pokud došlo ke snížení komfortu při cestování, neboť našim zájmem je v maximální možné míře spokojený cestující.Děkuji Vám za Váš podnět a věřím, že i s pomocí cestujících se nám podaří tuto nelehkou situaci zvládnout.S pozdravemIng. Jiří Došlývedoucí oddělení Vnější vztahy