Prymulané už nevolají

Na spekulace o tom, zda snad hodlal Prymula s Faltýnkem uvnitř ANO připravit něco proti Babišovi, je prozatím brzo. Každopádně se zdá být zřejmé, že Babiš požadující odchod obou mužů si právě tohle myslí.

Většině obyčejných Čechů ovšem mohou být mocenské tahanice v ANO víceméně ukradené. Především se jich dotýká, jak (ne)funguje vláda uprostřed pandemie, na kterou se půl roku (ne)připravovala.

A ačkoliv je neomluvitelné, co Prymula udělal, takže jeho odchod se zdá nevyhnutelný, zároveň je pravda, že vláda na tom bez něj bude ještě hůř.

Jistě, ministerstvo zdravotnictví může ještě jako svou dvanáctou vládní funkci převzít Babiš, než najde nového ministra; případně by také ještě mohl zapojit univerzálního ministra všeho Havlíčka, který také nikdy nespí. To jsou však formality. Jde o odborné vedení rezortu v krizi první kategorie. Na to Babiš ani Havlíček nemají. A ANO zřejmě nenajde ve svých řadách za Prymulu plnohodnotnou náhradu.

Co ale naděláte. Ministr nemůže okatě porušovat pravidla, která sám občanům předepisuje, v okamžiku, kdy vláda zoufale bojuje o důvěru veřejnosti. Pokud by tohle Prymula politicky přežil, z celého balíku protipandemických opatření by se stala naprostá komedie. Odpůrci roušek by v ulicích oslavovali. Spousta lidí by po vzoru svého ministra přestala dodržovat pravidla ochrany veřejného zdraví. Kolaps zdravotnictví by se přiblížil doslova na dosah.

Takže počítejme, že ode dneška už v televizi Prymulané nevolají.

Přijde nějaký jiný sekáč, co se nezakecá.

Třetí ministr zdravotnictví za dva měsíce by měl mít ovšem na svém kontě přinejmenším kouzelnickou školu v Bradavicích, pokud se očekává, že zvládne titánské úkoly, které bude muset převzít.