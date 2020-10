Pozn. red. V Belgii, která má podobně vysokou míru infekce jako ČR, politikové upozorňují, že tam začíná kolabovat stát, protože je nemocných tolik policistů, hasičů, zdravotníků, atp., že to začíná ochromovat základní funkce státu.













V médiích už nepracuju dlouho, píše Martin Frýdl, bývalý zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Ale kdybych tam ještě pracoval, šel bych za kolegy z vedení v ostatních vydavatelstvích a dohodnul bych se s nima. Na čem? Na tom, aby na každý homepagi každýho zpravodajskýho webu od ihned.cz až po blesk.cz hned nahoře svítil obrovskej nápis "ZŮSTAŇTE DOMA, TOHLE UŽ NENÍ SRANDA". Nebo něco podobnýho.





Dal bych to tam namísto otvíráků o tom, jak stát plánuje přidat zdravotníkům, že někdo obrací republikány proti Trumpovi, že oxfordská vakcína funguje v buňce, nebo že "je před námi šest až osm nepříjemných měsíců" - to jsou titulky z dneška. Rval bych to do lidí autoritou médií, kterým (snad) ještě trochu věří, na rozdíl od vlády.





Pozn. red. Právě taková hesla jsou na billlboardech a na pouličních sloupech např. v Británii všude. Proč ne v ČR?