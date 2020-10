Jak vás oblbují a ohrožují vás smrtí: Řetězové e-maily s tématikou COVID-19

26. 10. 2020

Řetězové e-maily s tématikou COVID-19 často používají nemoc jako nosič jiné informace (viz níže); v takovém případě je označujeme dalším tagem pro další katalogizaci. Celkové poměry označených e-mailů ilustruje Obr. 2. Není výjimkou, když je jeden e-mail označen kromě tagu COVID-19 i více než jedním dalším tagem. Z obrázku je patrné, že v souvislosti s COVID-19 je nejvíce šířena nedůvěra v podobě konspiračních teorií, zejména ohledně vzniku viru, řešení epidemie, očkování apod. (viz dále).

















Minimální, maximální a průměrné zastoupení doplňkových témat k řetězovým emailům s tematikou Covid-19:





Narativy v řetězových e-mailech









Jak bylo naznačeno výše, tematika COVID-19 je často pouze mulou pro předání dalšího „rozvracečského“ sdělení. Dlouhodobě známé zdroje šíření dezinformací využívají aktuálnost koronavirové pandemie k dalšímu vtloukání klínů do hlav české společnosti.







Taktika je podobná postupu, který zavedlo Rusko, tedy přilévání oleje do jakékoli kontroverzní skutečnosti za cílem vytvoření přebytku teorií k vysvětlení. Důsledkem je rozklad společnosti, respektive totální narušení důvěryhodnosti všech – včetně rozhodujících autorit. Níže přinášíme výčet zajímavých témat – konkrétních e-mailů:





Útoky na opozici





- kritika vládních opatření a současně kritika kritiků vládních opatření





Útoky na stát, jeho instituce a soudržnost společnosti





- „COVID19 ukázal na čem záleží a ti demonstranti na Letné pomáhají rozvracečům“





Konspirační teorie





- Němci jsou geneticky odolnější na COVID19 a Češi mají německé geny (toto vyšlo na Aktualne.cz)





Stesky typu „dřív bylo líp“





- COVID19 a zklamání z polistopadového vývoje, plus tvrzení o snaze o prolomení Benešových dekretů a útoky na Západ a EU





Zmíněné osoby





V zachycených e-mailech provádíme analýzu, díky které jsme schopni vyhodnotit nejen konkrétní osoby a subjekty zmíněné v e-mailech, ale i konotace zmínek. Jinými slovy vyhodnocujeme o kom (osobách, skupinách osob a organizacích) je psáno pozitivně,



(na jejich podporu) nebo naopak negativně případně neutrálně



Zdroje





Podobně jako u dohledávání subjektů se snažíme u zachycených přeposílaných textů dohledat jejich původ. V souvislosti s šířením zpráv o nemoci COVID-19 nedošlo ke vzniku nového zdroje informací. Jak bylo řečeno již v úvodu, tak stávající zdroje využívají COVID-19 často jako atraktivní nosič jiné informace. Nejčastěji se jmenovitě jedná o:





Během roku 2020 Čeští elfové nasbírali dostatek dat na vyhodnocení časového vývoje doplňkových témat (Obr. 3). Z obrázku je patrná změna kurzu v narativech kolem koronaviru. Na jaře dominovala témata jako EU, vtip, Čína, USA a sociální problémy. Tehdy se řetězové e-maily věnovaly hlavně nejasnému původu viru, připisovaly jeho vypuštění čínské nebo americké armádě. Zpočátku bagatelizovaly nákazu.Od léta vidíme drtivý nástup témat konspirace, společně s doplňkovým NWO a elity. Maxima dosáhlo téma konspirace v měsíci září, kdy bylo spojeno s tématem COVID-19 v celkem 55 % případů. Překonáno bylo pouze v srpnu tématem vtip. Sluší se dodat, že srovnávací základna srpnových zachycených e-mailů není dostatečně reprezentativní (bylo celkem zachyceno málo e-mailů).- útoky na ODS, TOP09 a obecně „opozici“ s kritikou jejich kritiky vládních opatření a vládního postupu „sami nic neudělali“.- krize ukázala, že stát není funkční, nemá pravomoci nařizovat soukromým subjektům a postarat se „o lidi“- vymyšlené rozhovory mladých, co útočí na seniory a závidí jim rouškovné, spjato s útokem na uspořádání po roce 1989- poslanci si odmítli snížit plat ze solidarity kvůli COVID19 – využito k útokům na opozici (ODS, TOP09, KDU, Piráti)- útok na mladé (Milion chvilek, FfF), že chtějí obětovat staré lidi: šlo o falešný post na FCB FfF, že mladí chtějí obětovat staré- útoky na příjemce státní pomoci během nouzového stavu (měli mít rezervy, byli lyžovat…)- vznik viru je umělý a jde o spiknutí za účelem snížení a kontroly populace (spiknutí Rockefellerovy, spolupracovat má rovněž Bill Gates a nadace přes očkování, epidemiolog Anthony Fauci a George Soros)- jde o spiknutí vlád, zdravotníků a farmaceutických společností- za panikou stojí německá Strana Zelených, která způsobila, že byl přijat PCR test, který je falešný- jde o paniku, PCR test je falešný, údajně potvrzeno „německou vyšetřovací komisí“, je nutné zastavit restrikce- každý pozitivní PCR test má falešnou pozitivitu, masové testování bude znamenat, že případy pozitivity se budou skokově zvyšovat, a to každý den, a to i když virus už skončí svůj běh; iluzorní pandemie neodejde nikdy. Obviňovány jsou elity a vědecké instituce USA z rozpoutání „lživé pandemie“.- Covid-19 je globální spiknutí. Šíří se sítěmi 5G a očkování se provádí zároveň s čipováním. Bohatne na tom Bill Gates, Mark Zuckerberg a Jeffrey Bezos.- konspirační teorie o tom, že cílem je snížení populace v Africe- konspirační teorie spjaté s čipováním lidí, sledováním lidí a ovládnutím společnosti- Německo zavádí imunitní covidové karty. Selekce lidí??? To Angele nestačí dřívější zvěrstva Němců na lidech??? Proč "osobní karty" ohledně prodělaného Covidu? A co ti ostatní – bez prodělaného Covidu - ti nebudou moci normálně žít???- email dále útočí na Německo a Merkel a WHO, USA. Odmítá vakcinaci.- Podle odposlechu telefonátu Angely Merkel s Mateuszem Morawieckim, který zachytila běloruská tajná služba, nebyl Alexej Navalnyj otráven novičokem, ale bojovou látkou maskovanou za nemoc – DMWA (Disease Masked Weaponized Agent). To vyvíjeli v USA, Velké Británii, Izraeli a jinde. Stopy vývoje této bojové degradující látky vedou do americké laboratoře Fort Detrick. Odtamtud se látka dostala nejen do Wuhanu, ale zřejmě s ní nakládají i tajné služby západních zemí. Soňa Peková poukázala na to, že virus Covid-19 vznikl v laboratoři. Teď je obviněna, protože šla proti medicínské lobby.- spjato s útokem na Západ a Navalného- žádná epidemie koronaviru není, svět ovládá malá skupina lidí, pomocí policie a tajných služeb, totéž s klimatickými změnami.- epidemie byla připravena, státy (elity) to věděly: odkaz na seznam států, které v roce 2017 nakupovaly nástroje a zařízení k testování COVID-19, Česká republika nakoupila za 4 mld. Kč- spolek nejbohatších světa, "Good Club", chce zlikvidovat část přemnoženého lidstva- Pod rouškou očkování proti ''koronaviru '' (pseudo-nebezpečný virus - obyčejný druh chřipky) se světová vláda rozhodla zničit sedm miliard a opustila '' půl miliardy '' - sebe a jeho pracovníky služeb. Lidé jsou zavedeni do stavu paniky proti '' nebezpečnému '' koronaviru, poté očkováni lékem s inkubační dobou šesti měsíců, během níž nedojde k viditelným změnám, a poté po 1-3 letech osoba zemře.- konspirační spojení COVID19 a sítí 5G, masky nechrání, cílem je zotročení lidí a jejich digitální kontrola, kterou údajně navrhuje R. Prymula- hollywoodští satanisté jsou otráveni syntetickým elixírem mládí z Wuchanu- COVID19 je manipulace vedoucí k tomu, abychom zůstali doma, aby se k nám mohli přesouvat migranti- za pandemií stojí B. Gates- Čína nekompromisně ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu jako zdroj COVID19Konkrétní rady jdoucí proti vládním opatřením a „babské rady“- dlouhodobé nošení roušky způsobuje potíže s dýcháním, nosit pouze v davu- imunita se zvyšuje „VÝSTAVOU (EXPOZICÍ) PATHOGENOVÝM ČINIDLŮM“, nikoli seděním doma- léčení viru sodou: Dělá se to následovně. Lékař infekčního oddělení, který je celý den v kontaktu s pacienty nakaženými COVID 19, přichází domů, myje si ruce dobrým mýdlem, potom nalije do čajníku 1 litr studené vody z vodovodu, nasype do ní 1 polévkovou lžíci jedlé sody a přivede roztok k varu. Potom skloní nos a ústa nad čajník a vdechuje páru po dobu 15 minut.- současně tento email odmítá vědce a epidemiology- útoky na očkování (vtipy, ID7082), šíření petice proti očkování na COVID19, vakcína proti Covid-19 vám přeprogramuje DNA, Bruselem nakoupená "genocida národů skrze jehly injekčních stříkaček" vám zničí zdraví, a když se nepodvolíte, seberou vám svobodu- Úmrtí nezpůsobuje koronavirus ale bakterie, která vyvolá ucpání cév – trombózu. Proto užívejte 100 mg aspirinu a apronaxu nebo paracetamolu. Stínová světová vláda chce očkovat vakcínu a implantovat čip, který zabíjí masy k ovládání populace a snížení světové populace.- „rady profesora G. Judina“ na prevenci COVID19 pomocí sody a horké vody (factcheck publikován na stránkách Českých elfů)- COVID19 je podvod a kdo tento podvod podporuje, zaslouží nejvyšší trest- před 1989 bylo líp, je drahota, mizérie a COVID19Otevrisvoumysl.czAeronet (velmi často útoky na očkování, spojené s útoky na Západ a EU)ARFA.CZRukojmi.czsvobodny-vysilac.czstop5g.czcz24.newsceskoaktualne.czpravdive.euceske-narodni-listy.estranky.cz