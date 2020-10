Něco nesouvislého mumlání k sobotnímu ránu

2) Mírně poupravuji názor na odvolání Prymuly z funkce ministra. Principiální důvod pro je jasný, potřeba uchovat akčnost ministerstva v těžké době (tedy důvod proti) je podstatná. Nadále však trvám na jeho degradaci přinejmenším na podrotmistra v záloze. Papalášství, kážu vodu a piju víno - to se nesmí odpouštět jen tak. I symbolické potrestání je důležité, a špatné chování se nesmí stát vzorem k následování. Zejména ne teď.



3) Ke koronaviru. Myslet si, že čtvrtého listopadu se začne uvolňovat a na Vánoce bude vše v normálu, je naivní. Prostoupení viru populací je zcela plošné a velmi husté. I pokud budou trvat dnešní opatření, tak odhaduji, že v prosinci budeme mít okolo 3000 nových případů denně (v jarní vlně maxima vzácně přesáhla hodnotu 300), a tohle se může potáhnout dlouhé měsíce, tedy včetně dnešního polo-lockdownu.





4) Pokud by něco skutečně pomohlo, tak totální lockdown, cca čtrnáctidenní. Ale takový, vedle kterého budou izraelská opatření vypadat jako karneval na Copacabaně. Zavřené mj. všechny firmy, funguje jen kritická infrastruktura státu, zákaz vzdalování se z domu s výjimkou základního nákupu, zrušení hromadné dopravy. Vím že to zní šíleně a vedlejší škody by byly obrovské, ale tohle jediné by mohlo "přesekat" spoje mezi lidmi a šíření.





5) Prognózy p. Flegra o tisícovce a pak dvou tisíc mrtvých DENNĚ považuji přece jenom za přehnané - klam exponenciál spočívá v tom, že vypadají, že nemají strop. Odhaduji (ale prosím berte to jako laický odhad podložený pár výpočty z ruky) v nejhorší době nízké stovky denně.



6) Pojďme si to ilustrovat. Nízké stovky denně v přepočtu na celý rok znamená DVOJNÁSOBEK běžných úmrtí (běžně okolo 100 000, toto by vycházelo na 200 000), a úbytek celého jednoho procenta obyvatelstva.



7) Pokud vám tato ilustrace nestačí, sáhneme do válečných dob. Vezmeme-li současná denní úmrtí na Covid u nás (cca 100 osob), je to zhruba stejné číslo jako odpovídá úmrtí na frontách nejstrašnější světové války (v přepočtu na populaci zúčastněných zemí s rovnoměrným rozložením v čase).





8) Tyto ilustrace jsou jistě poněkud přitažené za vlasy, ale dobře ukazují, co by se stalo, pokud bychom nechali Covid řádit bez omezení (respektive důsledky by fakt byly ještě o řád horší).



9) A propos, promoření. Možná je to špatná kalkulace, uvítám její konstruktivní vyvrácení. Z více zdrojů vychází, že v populaci jsou cca 4% (interval zdrojů je 3-5%, dávám tedy prostředek) aktivně nakažených osob. Průběh infekce (je-li mírný nebo bezpříznakový) je cca 11 dní, pokud tedy takto infekce postupně prostupuje populací, za měsíc se nám "promoří" možná 12% populace. (Jiný výzkum udává, že 15% osob už má protilátky). Za tři měsíce tohoto prostupu - ono se to zpomalí, ale obávám se že ne o moc - může tak být už "promořenost" na nějakých 30-40%, což samo o sobě způsobí výrazný pokles čísla R (protože se "přesekají dráhy přenosu"). Pozn. red. Není jasné, zda imunita vůči nákaze vůbec funguje či jak dlouho trvá. Dochází k nákazám napodruhé.



10) Jedna úpěnlivá zpráva redaktorům ČRo+ : vaši boys and girls vytrvale používají obrat "číslo R 1.4 PROCENTA". NENÍ to procento! Je to koeficient, číslo bez dalšího. Ještě jednou to uslyším, nabourám v autě a budete mě mít na svědomí! Nebo místo vás začnu poslouchat Impuls a to bude ještě horší!