Důvěra, že politik pracuje pro nás, ne proti nám

Další kolo boje s koronavirem za účelem „zploštění křivky“. Co si budeme nalhávat, lockdown není recept na to, jak se toho hnusného viru zbavit jednou a provždy. Je to jen odsouvání a oddalování kolapsu našeho zdravotnictví. Opatření, které nás bude stát neskutečné miliardy, které drasticky zasáhne naší ekonomiku, zaškrtí spoustu oborů a které připraví spoustu lidí o práci. Ale není to recept na konečné vítězství.