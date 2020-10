Průzkum CNN: Poslední debatu vyhrál Biden

23. 10. 2020

Joe Biden si vedl lépe v poslední volební debatě, ukázal okamžitý průzkum CNN mezi diváky. Celkem 53 % jich tvrdí, že debatu vyhrál Biden, zatímco názor, že zvítězil Trump, zastává 39 % dotázaných, informuje Jennifer Agiestová.

Diváci opět prohlásili, že Bidenova kritika Trumpa je většinou férová (73 % ji označilo za férovou, 26 % za neférovou) a jsou rozděleni v otázce, zda férové byly i Trumpovy útoky na Bidena (50 % říká že ano, 49 % že ne).

To je pro Trumpa lepší výsledek. V průzkumu po první debatě jen 28 % dotázaných prohlásilo, že považují Trumpa za vítěze, a 67 % označilo jeho kritiku Bidena za neférovou.

Přitom však debata příliš nezlepšila dojem z obou kandidátů. Příznivé názory na Bidena před debatou mělo 55 % dotázaných a po ní to bylo 56 %. Podobně u Trumpa to bylo 42 a 41 %.

Nicméně více diváků prohlásilo, že Trumpův výkon vyvolává obavy z toho, jak by zvládal prezidentskou funkci (55 %), než v Bidenově případě (41 %).

Diváci čtvrteční debaty preferovali Trumpa před Bidenem v ekonomických otázkách (56 % tvrdí, že by si s ní poradil lépe, 44 % má za to, že Biden) a jsou rozděleni v otázce zahraniční politiky (50 % preferuje Bidena, 48 % Trumpa). Biden výrazně vede, pokud jde o důvěru, že zvládne koronavirus (57 ku 41 %), změnu klimatu (67 ku 29 %) a rasovou nerovnost (62 ku 35 %).

Biden je také považován za kandidáta s lepším plánem na řešení problémů země (54 ku 42 %) a voliči jsou rozděleni v otázce, kdo je silnější lídr (oba 49 %).

Ačkoliv poslední debata byla mnohem méně konfliktní než první, Biden je považován za toho, kdo dokázal lépe přímo odpovědět na otázky moderátora (62 ku 31 %).

Ženy častěji považují za vítěze Bidena (60 ku 35 %) než muži (47 ku 44 %). Nezávislí voliči také častěji považují za vítěze kandidáta Demokratické strany (55 ku 36 %), stejně jako umírnění (56 ku 37 %) a bílí voliči s diplomem (64 ku 29 %). V kategorii nad 65 let, kde má Biden lepší postavení než v roce 2016 Clintonová, ho za vítěze považuje 46 % a Trumpa 43 %. Voliči do 45 let široce považují za vítěze Bidena (66 ku 27 %).

Bidenovo vedení v průzkumech je po debatě o jeden procentní bod vyšší, než vedení Clintonové po poslední debatě v roce 2016. Jde o nejvýraznější vedení po Baracku Obamovi, který v roce 2008 po debatě s Johnem McCainem zaznamenal 58 ku 31 %.

Průzkum CNN byl proveden společností SSRS po telefonu a zahrnoval rozhovory s 585 registrovanými voliči, kteří debatu sledovali. Výběrová chyba činí 5,7 procentního bodu.

