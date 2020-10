Je čas uvažovat o základní existenční jistotě každého člověka

22. 10. 2020 / Beno Trávníček

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Proč by to zrovna v téhle době mělo být jinak? Až chudí budou ještě chudší (pokud se to v krizi stane a předpokládat se to díky historickým zkušenostem asi dá), tak co jim zbude? Až nebudou mít třeba na jídlo nebo na bydlení nebo na otop v zimě? Třeba proto, že nad nimi visí dluhy, exekuce a další nejrůznější ekonomické hrůzy, za které mohou sice třeba částečně oni, ale výrazně jim také uškodil obecně přijímaný způsob života v posledních letech, kdy peníze jsou modlou a často poukázkou na vše, včetně moci. Budou říkat "nemáme na rohlíky, to je ale smutné, no ale co dělat, holt nebude na rohlíky, tak se zase uskromníme" si možná ještě stále myslí někteří tupí nepřiměřeně zbohatlí. Alespoň mi to tak přijde podle viditelných částí způsobu jejich chování. Přijde mi jako by se nikdy nezabývali ani těmi nejzákladnějšími zkušenosti našich dějin. Patrně žijí v tak dokonalé izolaci, že jsou přesvědčeni, že jejich výlučnost je uchrání od jakéhokoliv společenského pohybu – sociálních nepokojů - vždycky. Že si koupí, zaplatí, zařídí, cokoli a kdykoli to bude třeba. Zkrátka "no problem".