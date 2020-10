Idioti jsme my všichni kolektivně

22. 10. 2020





Za jedny z nejnebezpečnějších lidí považuju ty, kdo neustále jenom vidí, že to (ať je to cokoliv) podělal někdo jiný, ale oni sami jsou geniální. A namísto aby si řekli, co udělali špatně, a poučili se z toho, vždycky akorát kopou kolem sebe. Abychom šli k jádru pudla: celou tu věc kolem COVIDu jsme podělali téměř všichni rukou společnou a nerozdílnou. Jasně, vláda to udělala blbě. Ale opozice taky ječela, "jak se ty náhubky musí sundat", Fialův výrok je známý, TOP 09 zase slavnostně nominovala do krizového štábu zubaře Šmuclera.







My všichni jsme si ty roušky sundali a tvářili se, že se nic neděje. Scházeli jsme se na mejdanech, v barech, prskali jsme na sebe u pečiva v obchodech, nedodržovali jsme ani elementární hygienický opatření.







A teď zase slavný český národ hledá viníka. Každý na facebooku vypisuje, kdo jiný je idiot.