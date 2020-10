Pomáhat chránit nejohroženější neznamená zapomenout, kdo zemi paralyzoval

22. 10. 2020 / Bohumil Kartous





V současnosti je třeba zabránit zbytečné tragédii, zbytečným úmrtím. Při prokazatelně vysokém nárůstu infekce a nedostatečném trasování, respektive schopnosti rychle izolovat nakažené, je logicky nutné omezit shromažďování a snížit tak rychlost postupu druhé vlny SARS-Cov-19. Česká společnost by se měla svou většinou na ochraně ohrožených a pomoci zdravotnickému systému spojit. Spojit se proti snahám vytvořit společenský konflikt. Neznamená to ale mlčet o tom, že tato situace má své příčiny. Diskuse o tom, kdo nese odpovědnost za to, že nejsme dostatečně připraveni, může však probíhat vedle snahy společně bojovat proti epidemii a vrátit se co nejdříve do stavu předkrizového bezpečí a svobody.