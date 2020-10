NYT: Donald Trump zaplatil v Číně téměř 200 000 dolarů na daních

21. 10. 2020





Donald Trump má v Číně účet v bance. Léta v Číně usiluje o licenční dohody. List New York Times zveřejnil informace, které zpochybňují Trumpovo tvrzení, že je "tvrdý na Čínu".



Deník New York Times zjistil, že účet v čínské bance, ovládaný skupinou Trump International Hotels Management, zaplatilv Číně v letech 2013-2015 v souvislosti s úsilím získat licenční dohody 188 561 dolarů daní.



Ve Spojených státech podle zjištění listu New York Times zaplatil Trump v letech 2016 a 2017 jen 750 dolarů na daních.





Z Trumpových daňových záznamů také vyplývá, že Trump investoval nejméně 192 000 dolarů do pěti firem, jejichž úkolem bylo uzavírat v Číně obchgodní dohody. Tyto firmy si vyžádaly od Trumpa 97 400 dolarů na úhradu tzv. "podnikatelských nákladů", a to ještě v roce 2018.



Tyto informace vyšly najevo v době, kdy Trump obviňuje svého oponenta Joea Bidena, že je "vůčí Číně slabý". Trump charakterizuje Bidenovu rodinu jako "lidi, kteří se zaprodali Číně".



Trumpova předvolební kampaň šíří útočné lživé inzeráty proti Bidenovu synu, který prý "uzavřel dohodu o miliardě dolarů" s Bank of China, nejsou pro to k dispozici žádné důkazy.



