Povinné, plošné, a státem hrazené testování pracovníků v sociálních zařízeních nelze dále odkládat

tisková zpráva

V posledních týdnech dochází k alarmujícímu nárůstu počtu nakažených novým koronavirem COVID-19 v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem pečující o nemocné s demencí atd.), a to jak co do počtu zasažených zařízení, tak i počtu nemocných z řad klientů. Přitom jde o vůbec nejohroženější skupinu obyvatel, a to s ohledem na věk klientů tohoto typu sociálních služeb a rozsah a závažnost jejich onemocnění. Navíc, tato skupina nemocných, s ohledem na vysoké procento nutných hospitalizací, pak významně zatěžuje stále se ztenčující kapacitu lůžkových zdravotnických zařízení.