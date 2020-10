Zastavte vývoz zbraní do Turecka

V polovině října přinesly Novinky.cz [1] zprávu o tom, že embargo na vývoz zbraní a vojenského materiálu do Turecka z 15. října 2019 [2] bylo českými úřady zrušeno již na jaře 2020. Tento krok byl vyslyšením kritiky ze strany zbrojařů [3]. Už 6. dubna bylo přes Rotterdam do Turecka přepravováno na deset milionů nábojů z České republiky [4]. Avšak přítomnost turecké armády na území severní Sýrie, která byla důvodem pro zavedení embarga, stále trvá, stejně tak přitvrzuje autoritářský režim prezidenta Recepa Erdogana, odpůrci a odpůrkyně režimu jsou vězněni, ať už jde o novinářky, studenty, právní zástupkyně či obhájce lidských práv [5].

Nyní Turecko vystupuje jako hlavní spojenec jedné z bojujících stran v konfliktu v Náhorním Karabachu, a tím dále prohlubuje pochybnosti o rozhodnutí embargo na vývoz zbraní do Turecka pozastavit. Konflikt si již na obou stranách vyžádal řadu civilních obětí [6]. Dochází také k páchání válečných zločinů, jako je použití zakázané kazetové munice nebo bombardování civilních cílů [7]. Ministr Petříček k tomu na svém twitterovém účtu uvedl: „Je nepřípustné, aby dál bezdůvodně umírali nevinní lidé. Všechny zúčastněné strany musí jednat a dodržovat dohody.“ [8]

„Pokud nám jde o životy civilního obyvatelstva, nesmíme především dodávat zbraně autoritářům a zemím, které přiživují ozbrojené konflikty. Zbraně, které dnes Česko vyveze, jen tak nezmizí. Zůstávají v regionu i desítky let a vedou jen k dalšímu prohlubování konfliktů. Česká republika by měla jít dalším evropským zemím příkladem. Měli bychom jasně deklarovat, že lidská práva pro nás nejsou pouhou frází, a proto musíme vývozy zbraní do Turecka okamžitě zastavit,“ vysvětluje Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.

Vývoz zbraní a vojenského materiálu z Česka turecké armádě prudce roste. Pouhý měsíc před uvalením embarga, v září 2019, premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček v Turecku slíbili dodání 476 nákladních vozidel značky Tatra z holdingu Czechoslovak Group pro tureckou armádu a dojednávali další tendery pro české zbrojařské firmy [9]. V roce 2019 to byl vojenský materiál a zbraně v hodnotě 17 519 tisíc eur, což je téměř osminásobek toho co v roce 2017 (2 682 tisíc eur) [10].

„Turecko bylo v roce 2017 hlavním partnerem zbrojařského veletrhu IDET. Toho se pravidelně účastní také delegace ze zemí, kde porušují základní práva svých obyvatel nebo se účastní ozbrojených konfliktů. Přitom zbrojařské firmy za ztracené životy civilních obyvatel nenesou žádnou zodpovědnost, jde jim jen o zisk,“ poukazuje na problém zbrojařských veletrhů Vít Kozák z NESEHNUTÍ.

V konfliktu v oblasti Náhorního Karabachu nejde ale jen o problematický původ tureckých zbraní. Ázerbájdžán disponuje raketomety a houfnicemi z holdingu Czechoslovak Group. Ty byly do země vyvezeny v roce 2017 za nejasných okolností přes Slovensko a Izrael [11]. Ke kauze doposud nezaznělo ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR uspokojivé vysvětlení. Také to nyní po ministru Petříčkovi požadují neziskové organizace.

Do Turecka i Ázerbájdžánu je vojenský materiál vyvážen v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Vývoz zbraní do těchto zemí je v rozporu s kritérii Společného postoje rady 2008/944/SZBP [12] a zbrojním embargem OBSE [13] vyzývajícím členské státy k zastavení vývozů zbraní do zemí účastnících se bojů v regionu Náhorního Karabachu. Do Arménie vyváží Česká republika dle výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu pouze zbraně a střelivo nevojenského charakteru, na které se restrikce nevztahují. [10]

Poznámky:

Seznam organizací připojených k otevřenému dopisu:

NESEHNUTÍ

www.nesehnuti.cz

Amnesty International Česká republika

www.amnesty.cz

Česko proti chudobě a nerovnostem

https://www.ceskoprotichudobe.cz/

Ekumenická akademie

www.ekumakad.cz

Svět bez válek a násilí, z.s.

http://www.svetbezvalek.cz/

Eurosolar

http://www.eurosolar.cz/

Wontanara

www.wontanara.cz