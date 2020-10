Fitka se proměňují v "kostely zdravého těla", aby mohla fungovat

Mezitím v Absurdistánu 148:

21. 10. 2020 / Tomasz Oryński



Avšak konečně si dokonce i vláda uvědomila, že strávit léto bojem proti "nemoci" LGBT nebylo možná to nejchytřejší, vzhledem k tomu, že reálná nemoc - pandemie je stále ještě tak obrovským nebezpečím, tak teď zahájila hysterickou snahu udělat aspoň něco. Tak se vláda rozhodla proměnit Národní stadion v provizorní nemocnici. Zdravotníci, kteří pečují o pacienty nakažené covidem-19, mají dostat dvojnásobný plat. Do nemocnic budou povoláni všichni lékaři a zdravotníci - dokonce i ti, kteří nepracují ve zdravotnictví nebo ti, kteří propadli u zkoušek, a také medici. To ovšem nebude zrovna jednoduché, protože vláda právě pracuje na zavedení drakonických trestů pro chyby zdravotníků (to je soukromá pomsta od ministra spravedlnosti Ziobra, který obviňuje lékaře ze smrti svého otce), takže teď udělají výjimku pro ty, kdo pracují s covidem-19.









V Senátu pokračuje práce na zákoně o právech zvířat - a senátoři ze strany Právo a spravedlnost konečně pochopili, proč jejich strana s takovým nadšením dala jejich příbuzným všechna ta výhodná zaměstnání: teď toho totiž vedení strany může využívat k vydírání svých poslanců. Příbuzným se prostě sdělí, "jestliže váš strýček/manžel nebude hlasovat tak, jak mu nařizujeme, v tomhle zaměstnání končíte". Nová vláda také začíná pracovat - například tím, že protizákonně vyměnila členy Vědecké rady Roztoczańského národního parku , kde museli univerzitní odborníci a ekologové předat své funkce teologovi a jednomu řediteli Státních lesů - přesně tomu muži, který nese odpovědnost za kácení starobylých stromů v Bělověžském pralese. A jeden ministr pronesl jakousi nudnou řeč, je jedno o čem, ale podívejte se, co je v pozadí:Vy také demonstrativně ukazujete zarámovanou fotografii svého šéfa ve své kanceláři všem? A jestliže se podíváme pečlivěji, zjistíte, že ten papež (ten správný!) je tam taky! Vidím, že tenhle člověk má před sebou slavnou budoucnost.Mezitím sám Kaczyński poskytl interview jednomu provládnímu časopisu, v němž srovnal polské vztahy k Evropské unii s polskými vztahy se Sovětským svazem, a uzavřel, že ty vztahy se Sovětským svazem byly pro Polsko daleko lepší. Je tedy pravděpodobně dokonce i větším úspěchem, že se Polsku podařilo zablokovat důležitý dokument upravující vztahy mezi Evropskou unií a Afrikou. Proč? Protože se v dokumentu hovořilo o genderové rovnosti. A gender, to je přece špatné, pamatujete? Ta debata byla složitá, protože se jí polský premiér neúčastnil. Nejprve ho měl zastupovat Andrej Babiš, ale ten jaksi o to neprojevil dostatečný zájem, a tak když Babiš odešel, Polsko zastupoval Viktor Orbán, který Polsku rozumí lépe. A tak na místo "genderové rovnosti" se v tom dokumentu nyní píše "nediskriminace a rovnost pro všechny".A proč že nebyl Morawiecki přítomen v Bruselu? No... Křivka covidu-19 se sice zploštila, jenže ta plochá křivka je teď téměř úplně vertikální. Takže počet nákaz roste opravdu šíleně a Morawiecki a celá řada ministrů (a několik biskupů!) museli jít do karantény. Což je trochu matoucí, protože z té karantény unikl Morawiecki opravdu brzo. Ale není to tak matoucí jako onemocnění bývalého ministra zdravotnictví Szumowského, který nejprve onemocněl, pak, když h o vyfotografovali při nákupech, tvrdil, že už nemocný není, a pak skončil v nemocnici, kde mu museli dávat kyslík. Koronavirová nákaza se drasticky šíří a zdravotnictví už zkolabovalo. Sanitky stojí před nemocnicemi ve frontě po dobu mnoha hodin. Jiné jezdí v kruzích v zoufalých pokusech vyložit pacienty alespoň v nějaké nemocnici, který by souhlasila je převzít, i když už nemá místo. Videozáznamy zveřejněné soukromou televizí TVN ukazují zoufalství posádek sanitek a dispečerů. Všechno to začalo, když se děti vrátily zpět do školy - přesně, jak to všichni předpovídali. Ale straně Právo a spravedlnost příliš nevadilo, když začali umírat první učitelé. "Samozřejmě, je to velká tragédie, ale uvědomme si, že učitelé umírají i při autonehodách," řekl jeden ministr (avšak jaksi když politik zemře při letecké havárii, pak je to největší tragédie na světě, a je nutné vytvořit celý kult obětí letecké havárie ve Smolensku, ovšem jen těch ze strany Právo a spravedlnost), že?