Během čtvrteční prezidentské debaty Biden ostře zkritizoval Trumpovo jednání

23. 10. 2020

Avšak Trump dál bagatelizoval vážnost pandemie, obhajoval svou reakci a předpovídal, že v bezprostřední době bude k dispozici vakcína, i když i jeho vlastní experti na veřejné zdraví poukazují na to, že nebude k dispozici dříve než příští léto."Ono to zmizí," tvrdíl Trump navzdory tomu, že nákazy v USA nebezpečně rostou a experti na veřejné zdraví v USA varují, že Amerika stojí na pokraji nebezpečné nové vlny."Už se to lepší," ubezpečnoval Trump. "Nemůžeme mít zemi nadále uzamčenou. Tohle je obrovská země s obrovskou ekonomikou. Vládnou deprese, alkohol, drogy na úrovni, jakou nikdo dosud nezažil. Léčba nemůže být horší než problém samotný."Naproti tomu Biden zahájil své vystoupení tím, že přiznal deprimující počet mrtvých, kteří v pandemii zemřeli, a varoval, že se národ musí připravit na "temnou zimu".Biden řekl: "220 000 mrtvých. Jestliže nebudete poslouchat nic jiného, co dnes večer říkám, slyšte toto. Člověk, který je odpovědný za tolik úmrtí, by neměl zůstat prezidentem Spojených států."Devadesátiminutová debata byla daleko strukturovanější a zdvořilejší než první prezidentská debata minulý měsíc, která degenerovala v chaotickou hádku, kdy Trump neustále poučoval svého oponenta a hádal se s moderátorkou. Změna tónu debaty byla pravděpodobně důsledkem změny jejích pravidel, kdy byl kandidátův mikrofon vypnut během doby, kdy jeho soupeř pronášel dvouminutovou ucelenou reakci na úvodní otázku všech šesti témat debaty.Ve čtvrtek Trump víceméně dodržoval pravidla, nechal Bidena mluvit bez přerušování a dokonce vyjádřil kompliment moderátorce, zpravodajce televize NBC News Kirsten Welkerové, kterou celý minulý týden kritizoval.Biden byl také uměřenější. Když Trump tvrdil lež o svém oponentu, Biden pohlédl směrem k nebi, jako kdyby apeloval na vyšší moc, aby mu zabránila reagovat. Ale úplně ho to nezastavilo.Když Trump řekl, že Biden charakterizoval jeho rozhodnutí zakázat kvůli covidu vstup do USA pro lidi z Číny, Biden reagoval: "On xenofobní je, ale ne proto, že zakázal cestování z Číny."Debata se seriozním způsobem věnovala zásadním otázkám voleb. Kandidáti se vážně neshodli na přístupu k otázkám rasismu, imigrace a globálního oteplování.Byli požádáni, aby promluvili přímo k černošským a asijským Američanům o rasismu v Americe. Biden řekl otevřeně, že rasismus amerických institucí existuje a že boj proti rasové nerovnosti by byl prioritou pro jeho vládu. Trump výzvu ignoroval a zaútočil na Bidena za to, že hrál ústřední roli při formulaci zákona o zločinnosti z roku 1994, který podle mnoha expertů a kritiků položil základy k masovému věznění které disproporčně postihuje černošské komunity. Trump si zakryl oči a snažil se přitom dívat do publika. Usoudil, že je tam příliš tma na to, aby pořádně viděl, přesto je přesvědčen, že je "nejméně rasistickou osobou v této místnosti".Biden na to reagoval nevěřícně: "Ten člověk má rasistickou píšťalku jako hrom," řekl a obvinil Trumpa, že je "jedním z nejrasističtějších prezidentů v naší historii". Je to politik, který záměrně "přilévá oleje do každého jednotlivého rasistického ohně".V diskusi o imigraci se Trump pokoušel hájit rozhodnutí své vlády odebrat malé děti tisícům imigrantských rodin na mexicko-americké hranici, i poté, co vyšlo najevo, že ještě dva roky po odebrání těchto dětí rodičům se právníkům nepodařilo najít rodiče 545 dětí. Trump tvrdil, že má plán na sjednocení těchto rodin a svaloval vinu na Obamu, jehož vláda prý vynucovala rekordní počet deportací imigrantů.Biden důrazně popřel, že by předchozí vláda nesla odpovědnost za Trumpovo odebírání malých dětí rodinám a ostře kritizoval jeho politiku jako "zločineckou".Na otázku však, proč by mu měli voliči důvěřovat, že provede reformu imigrace, když Obamova vláda tento slib nesplnila, Biden přiznal: "Udělali jsme chybu. Trvalo to příliš dlouho, než jsme to napravili."Poslední část debaty byla věnována globálnímu oteplování. Biden zdůraznil, že je nutno rozšířit zdroje obnovitelné energie a odmítl Trumpovo tvrzení, že chce zakázat frakování, což není pravda."Já vím o větru víc než vy," odpověděl Trump, čemuž se Biden ironicky zasmál. "Je to nesmírně drahé. Zabíjí to všechny ptáky."Biden řekl, že zorganizuje "přechod od ropného průmyslu" a během nadcházejících let ho nahradí obnovitelnou energií. "To je velmi významné prohlášení," řekl Trump.Po debatě se Biden pokusil tento výrok objasnit: "Nechceme se zbavit fosilních paliv. Chceme se zbavit dotací pro fosilní paliva."Kandidáti se také ostře střetli ohledně svých financí a problému s rodinnými podnikatelskými aktivitami.Biden poukázal na odhalení deníku N, že Trump platil jen 750 dolarů federálních daní ročně, zatímco provozuje tajné bankovní konto v Číně, kde platí daně, a zapřísahal Trumpa, aby "zveřejnil svá daňová přiznání nebo přestal mluvit o korupci". Trump, který žádná daňová přiznání nezveřejnil, tvrdil, že připravil "platbu daní ve výši desítek milionů dolarů".Trump opakovaně a nepodloženě obviňoval Bidenova syna Huntera problematických akcí. Biden to důrazně odmítl a snažil se vrátit debatu zpět k politickým otázkám."Je dobrý důvod, proč neustále hovoří o těchto nesmyslech," řekl Biden přímo do kamery. "Nechce mluvit o zásadních otázkách. Není to o jeho rodině ani o mé rodině. Je to o vaší rodině."Podrobnosti v angličtině ZDE