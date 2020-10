Papež František podpořil sňatky osob téhož pohlaví

22. 10. 2020



Papež František dosud nejexplicitněji podpořil sňatky osob téhož pohlaví, což zřejmě rozzuří konzervativce v katolické církvi.



Učinil to v interview v dokumentárním filmu Francesco, který měl ve středu premiéru na filmovém festivalu v Římě.



František řekl: "Homosexuální lidé mají právo být v rodině. Jsou to boží děti a mají právo na rodinu. Nikdo by neměl být kvůli tomu vylučován anebo trápen. Musíme vytvořit zákon o občanských sňatcích. Takovým způsobem by byli právně zaštíteni. To jsem podpořil."





Celovečerní dokumentární film, jehož režisérem je Jevgenij Afinějevskij, líčí příběh Františkova papežského období za posledních sedm a půl roku, zaznamenává mnoho papežových zahraničních cest před pandemií a to, jak se postavil k sexuálním skandálům v církvi.



Film se soustřeďuje na témata, která František učinil charakteristickými rysy svého papežského období, totiž životní prostředí, chudobu, migraci a nerovnost.



František v papežské funkci dosud nikdy veřejně nepodpořil občanské sňatky pro osoby téhož pohlaví, i když to učinil jako arcibiskup v Buenos Aires.



Podrobnosti v angličtině



