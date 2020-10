Tchaj-wan je příštím americkým Singapurem

21. 10. 2020

V posledních týdnech roku 2000 se sjela do Washingtonu armáda singapurských vládních představitelů, aby si zúčastnila potřásání rukou mezi tehdejším prezidentem Billem Clintonem a singapurským premiérem Goh Chok Tongem. Dohodli se, že po partii golfu v Bruneji uzavřou dohodu o volném obchodu, píše šéf singapurské pobočky konzervativní Heritage Foundation Walter Lohman.

Singapurští lídři a jejich diplomaté řídící malý městský stát žijí s uchem na zemi a zachytí i to nejslabší geopolitické hnutí. Byli tehdy motivováni širšími strategickými obavami - chtěli udržet USA v regionu. Měli za to, že dohoda o volném obchodě tomu napomůže.

Fungovalo to. Clintonův nástupce George W. Bush se pustil do obchodních jednání. V roce 2003 dohodu zpečetil a pokračoval dalšími dohodami s Austrálií a Jižní Koreou. Zahájil také jednání o vstupu a rozšíření skupiny P4 zahrnující Brunej, Singapur, Nový Zéland a Chile, z níž se vyvinulo Transpacifické partnerství (TPP).

Tchaj-wan dnes může sehrát podobnou roli, jakou tehdy sehrál Singapur.

Americko-tchaj-wanská dohoda o volném obchodě by mohla přimět USA, aby rozvinuly robustní ekonomický komponent širší regionální strategie. Americko-japonská obchodní dohoda z roku 2019 představovala dobrý způsob, jak obnovit některé výhody TPP. Dokonce i první fáze americko-čínské obchodní dohody, pokud by mohla být naplněna, stojí za to. Každopádně je lepší než obchodní válka.

Nicméně USA potřebují širší, pozitivnější vizi.

Tchaj-wan by byl dobrým katalyzátorem, protože je oddán liberálním ekonomickým svobodám. To učinilo dohodu se Singapurem relativně snadnou a podobně může pomoci u Tchaj-wanu.

Navíc existuje i silný geostrategický důvod. USA si nemohou dovolit, aby byl Tchaj-wan absorbován Čínou, tečka. Nyní ani kdykoliv později - pokud je u moci čínská komunistická strana. Nemohou si dovolit, aby Čína disponovala technologickou kapacitou Tchaj-wanu nebo šikovností jeho pracovní síly. Nemohou si dovolit přihlížet, jak Čína konsoliduje kontrolu nad prvním řetězcem ostrovů a dostává se za druhý. Na druhé straně izolovaný a zranitelný Tchaj-wan také není dobrý. Jediný způsob, jak vyloučit tyto scénáře, navrch udržení kapacity amerických ozbrojených sil odstrašit od útoku na Tchaj-wan - je pomoci vybudovat ekonomickou odolnost, která příliš nezávisí na Číně.

Žijeme v mimořádně obtížných časech. Ale nezapomínejme, že roky předcházející Bushově éře obchodních dohod také nebyly snadné.

