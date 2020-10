Trump: Dr Anthony Fauci je idiot

20. 10. 2020

- Světová zdravotnická organizace: Na severní polokouli nezadržitelně stoupá počet infekcí, protože lidé nejdou do karantény. Každý potvrzený případ nákazy musí do karantény, řekl Michael Ryan, ředitel WHO pro krizové situace.

- Londýnská vláda dala ultimátum Manchesteru. Musí přijmout dohodu o zavedení karantény třetího stupně do úterý do poledne, jinak ji Londýn nařídí. Severoangličtí poslanci a primátoři protestují, že jim londýnská vláda odmítá poskytnout dostatečné finanční odškodnění pro uzavřené podniky.









- Trump v telefonátu pracovníkům své kampaně nazval hlavního amerického vládního epidemiologa "idiotem". "Lidé už mají plné zuby koronaviru," řekl Trump do telefonu podle reportérů, kteří to slyšeli. "Lidi už mají dost Fauciho a všech těch idiotů". Trump tvrdil (jako obvykle bez důkazů), že kdyby dělal to, co doporučoval Fauci, počet mrtvých v USA by byl 800 000. "Fauci je katastrofa". - Trump zaútočilů na Fauciho poté, co ten řekl v televizi, že není překvapen, že se Trump nakazil koronavirem, protože se účastnil velkých shromáždění, nenosil roušku a absolutně nedodržoval sociální distancování. Podle průzkumu veřejného mínění Faucimu důvěřuje 67 procent Američanů, Trumpovi ohledně koronaviru důvěřuje 26 procent amerických voličů.- Irsko oznámilo šest týdnů trvající celostátní lockdown.- Belgie uzavřela v pondělí bary a restaurace na měsíc. Za poslední týden stoupl počet hospitalizací o 100 procent.- Wales v pátek zahájí na čtrnáct dní lockdown "na přerušení požáru". Školy, obchody, restaurace a hotely budou uzavřeny. Vláda uvedla, že je toto opatření zapotřebí, aby se zabránilo tisícům dalších úmrtí a zahlcení zdravotnictví.- V Polsku promění vláda národní stadion v polní nemocnici. Asi polovina Polska je nyní "rudou zónou" nákazy.