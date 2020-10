Proč to nejde? Proč to neumíme? Proč to neděláme?

Tohle zvládne JEDNO JEDINÉ testovací zařízení v jediném městě - 4000 testů denně. V celé republice jsme už době masivního šíření nebyli schopní se dostat o moc nad 20 000 celorepublikově, teď jsme o fous nad 30 000.





V čem je problém? Dělat 100 000 testů - což je pro nás úplně nedostižná meta - by zvládlo pouhých 25 takovýchto stanovišť po celé ČR, z hlediska odběrového personálu 300 osob, pokud bych odhadl, že v laboratořích je to stejné, plus značná rezerva, bavíme se o 1000 dedikovaných lidí. Vliv na šíření covidu ÚPLNĚ ZÁSADNÍ (odchytávání infikovaných-infekčních z populace).





Vyhradit tisíc lidí na takto zásadní problém je úplné NIC. Už dnes jsou vinou Covidu vyřazeny z práce stovky tisíc osob, možná i milion (srovnejme: tisíc - milion). Finančně by těch 100 000 testů denně stálo 10 mil. Kč denně, i pokud by to hradil stát (a měl by to hradit, protože finanční bariéra spoustu lidí od testu odradí!), je to po dobu kritických třech měsíců miliarda korun. Škody na ekonomice přitom budou ve stovkách miliard. Opět srovnejme: 1 miliarda - 300 miliard.