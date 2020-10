Koronavirus. ČR zaznamenala další rekordní počet nákaz

Průběžné zpravodajství:

22. 10. 2020

Foto: Záběr z pražského Karlova mostu pořízený ve středu 21. 10., publikovaný ve čtvrtek v deníku Guardian v souvislosti s informacemi o novém rekordu nákaz v ČR.







MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Za posledních 24 hodin do 22. 10. stoupl počet registrovaných denních nákaz v ČR o 14 968 případů na 208 915 . Je to dosud v ČR rekordně nejvyšší registrovaný počet nakažených. Zemřelo 1739 osob, 4417 osob je v nemocnici. Okresy v ČR zaznamenávají neuvěřitelné vysoké počty nákaz: Zlín 879.2 nákaz na 100 000 obyvateů, Plzeň-jih 842.68, Hradek Králové 852.8, Prostějov 881,76...







- Počet nákaz v České republice dosáhl 15 000, pozoruhodný rekord pro zemi s 10,7 miliony obyvatel, píše v Guardianu Robert Tait. Radek Mokrý k tomu dodává: "Šílený číslo, vynásobte si to na Británii nebo Německo, pak to vynikne. Sedm let média pečlivě vyvolávala nedůvěru v cokoliv, co vláda udělala. Každou chvíli demonstrace. Není se pak co divit výsledku - vláda se nakonec bez porady s marketingem bála udělat cokoliv. Házet vinu jenom na ní je dost prvoplánově laciný, divím se co všechno děda v čele vlády vydržel. Takovej Prymula by s tím seknul dávno. V tom, co teď vláda zavedla, je tolik výjimek, že pochybuju o účinnosti opatření. Na 100 tis. obyvatel máme cca třetí nejvyšší počet policistů v EU, že bych je ale viděl pandemická opatření kontrolovat, to teda ne."