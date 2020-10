Jak získal Ázerbájdžán převahu nad Arménií

21. 10. 2020

Na základě satelitních snímků Planet Labs bylo identifikováno několik tureckých letounů F-16 na ranveji mezinárodního letiště v azerské Ganje, upozorňuje Stephen Bryen.

Arménie tvrdí, že jeden z jejích letounů, Su-25, byl sestřelen tureckým F-16 nad arménským územím dne 29. září. Podle ruských zpráv F-16 odpálil své rakety na Su-25 ze vzdálenosti 60 km uvnitř území Ázerbájdžánu. (Tuto metodu palby z hloubky vlastního území turecké letectvo nacvičilo na zcela nekompetentním Asadovu letectvu nad syrskou povstaleckou provincií Idlíb - pozn. KD.)

Pokud to byl skutečně F-16, co odpálilo raketu na Su-25 (azerské letectvo disponuje ruskými stíhačkami MiG-29 - KD) , jedinou americkou raketou s takovými schopnostmi je AIM-120 AMRAAM, radarově naváděná střela, která představuje jedinou leteckou protiletadlovou střelu v americké výzbroji schopnou zasáhnout cíl za okruhem přímé viditelnosti.

Turecké letectvo je odběratelem střel AMRAAM.

Suchoj-25 by neměl šanci proti F-16 odpalujícímu střelu AMRAAM. Byl by zcela slepý vůči vzdálenému agresorovi jako F-16. A pokud by raketa přiletěla ze zadní polosféry, jeho varovný systém signalizující radarové ozáření by patrně zbraň vůbec nezaznamenal.

Podrobnosti v angličtině: ZDE