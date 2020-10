Populární ukrajinský fitness influencer popíral coronavirus. Nakazil se a zemřel

20. 10. 2020

Krátce poté učinil osudovou chybu, že odešel z nemocnice domů do domácího ošetřování. Jak později napsala jeho bývalá manželka, jeho srdce to nevydrželo. Rychle ho odvezli zpět do nemocnice, ale už bylo pozdě.Stužukovi bylo pouhých 33 let a před nakažením byl ve vrcholné fyzické kondici. Nakazil se na dovolené v Turecku. Oteklo mu hrdlo a nemohl dýchat, zpočátku tvrdil, že za to může klimatizace v hotelu. Až po návratu na Ukrajinu se ukázalo, že je nakažen covidem-19.Stužuk za sebou zanechal tři děti a varování, které snad zachrání některé životy: "Chci všechny lidí vážně varovat: Také jsem si myslel, že žádný covid neexistuje - než jsem onemocněl sám."Zdroj v němčině ZDE