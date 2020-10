Brexit: Pět britských arcibiskupů varuje Johnsona, aby neporušoval zákon

19. 10. 2020



Anglikánská církev veřejně kritizovala rozhodnutí britské vlády porušit kvůli brexitu mezinárodní právo. Pět britských arcibiskupů publikovalo společný dopis, jímž odsoudili to, co by se mohlo stát "katastrofálním precedentem".



Nezvykle, arcibiskupové z Canterbury a z Yorku a jejich kolegové ze Skotska, z Walesu a z Irska zveřejnili společný dopis, v němž varují, že porušení mezinárodního práva Borisem Johnsonem ohledně brexitu by mělo "obrovské morální, politické i právní důsledky".



Pokud by byl schválen zákon o vnitřním trhu Británie, o němž má v pondělí debatovat Horní sněmovna, hluboce by to postihlo vztahy mezi čtyřmi britskými národy, varují arcibiskupové."Jsme přesvědčeni, že by to vytvořilo katastrofální precedens. Je to zvlášť znepokojující pro všechny z nás, kteří pociťujeme pocit povinnosti a odpovědnosti vůči mírové dohodě z Velkého pátku - oné mezinárodní dohodě, na níž závisí mír a stabilita mezi Británií a Irskem.Arcibiskupové poukazují na to, že Johnsonova vláda se chystá porušit protokol o Severním Irsku, který byl uzavřen s cílem umožnit Británii odejít z EU.Píší: "Jestliže pečlivě vyjednané podmínky nebudou dodrženy a zákony se mohou 'legálně' porušovat, na jakém to základě stojí naše demokracie?"Dopis vyšel v deníkupoté, co Johnsonův ministr pro Severní Irsko Brandon Lewis se minulý měsíc vyjádřil ve sněmovně, že Johnsonova vláda "poruší mezinárodní právo omezeným a specifickým způsobem".Vyvolalo to zuřivost i mnohých konzervativců. Bývalý šéf Konzervativní strany a nyní poslanec Sněmovny lordů Michael Howard se ptal, jak může Británie kritizovat Rusko, Čínu a Írán za jejich chování, když je sama rozhodnuta porušit mezinárodní právo.Steve Baker, bývalý ministr pro brexit, konstatoval, že "je nesmírně zklamán, že arcibiskupové zasévají rozbroje a konflikty v době, kdy by měli v našem národě namísto toho budovat tolik potřebnou jednotu".Jiný bývalý ministr pro brexit, David Jones, arcibiskupy kjritizoval, že "vstoupili daleko do oblasti, která církvi vůbec nepřísluší. Je to jasná otázka toho, co je ústavně přijatelné. Arcibiskupové znovu nekriticky opakují proevropskou propagandu."Podrobnosti v angličtině ZDE