Dlouhý covid - nová vědecká analýza

16. 10. 2020





Trvající symptomy jsou pravděpodobně důsledkem nikoliv jediného syndromu, ale několika



Na začátku pandemie se nám sdělovalo, že covid-19 je plicní choroba, z níž se většina lidí uzdraví do dvou až tří týdnů. Nyní se však ukazuje, že zřejmě existují desetitisíce, ne-li statisíce lidí, kteří trpí symptomy covidu ještě mnoho měsíců poté, co byli nakaženi.



Britský Národní institut pro výzkum zdraví (NIHR) zveřejnil 15. října analýzu, která naznačuje, že "dlouhý covid" pravděpodobně není jediný syndrom, ale až čtyři různé syndromy, některé z nichž mají pacienti zároveň.

Institut NIHR identifikoval několik subtypů dlouhého covidu: pacienty, kteří trpěli trvajícími následky intenzivní péče, pacienty s trvalou únavou, lidi s trvalým poškozením tělesných orgánů a pacienty s proměnlivými příznaky, pohybujícími se po celém těle."Dospěli jsme k názoru, že výraz dlouhý covid se používá pro více než jeden syndrom, možná až pro čtyři, a že to, že se mezi nimi nerozlišuje, způsobuje, že zdravotnictví jim nevěří a pro oběti dlouhého covidu je obtížné získat zdravotní péči," říká dr. Elaine Maxwellová, hlavní autorka nynější zprávy. Avšak profesor Danny Altmann, imunolog z Imperial College v Londýně, varoval před omezováním dlouhého covidu jen na čtyři syndromy, to je podle něho příliš zjednodušené.Propuštění z nemocnice jen jen začátkem dlouhého procesu uzdravování. Mnoho pacientů s covidem-19, kteří přežili pobyt na jednotkách intenzivní péče, jsou příliš slabí na to, aby se dokázali sami posadit anebo zvednout ruce mimo postel a někteří nemohou ani mluvit nebo polykat. Také mohou být postiženi depresí nebo posttraumatickým stresovým syndromem. Avšak vážné trvalé příznaky nejsou omezeny jen na tuto skupinu pacientů.Mnoho lidí trpících "dlouhým covidem" informuje o své únavě, bolestivých svalech a neschopnosti se soustředit. Vědci zkoumají, do jaké míry je to podobné jako chronický únavový syndrom. Ten byl dosud spojován s infekcí Epstein-Barrovým virem a horečkou Q. Ze studie lidí, kteří byli v roce 2003 nakaženi pandemií SARS, vyplynulo, že asi třetina z nich po dobu mnoha měsíců nezvládala jakýkoliv, i mírný, fyzický výkon, navzdory tomu, že jejich plíce vypadaly zdravé.Trvalé popadání dechu, kašel, nebo nepřirozeně zrychlený tep jsou zřejmě příznaky dlouhého poškození plic nebo srdce, i když nemusí být nutně trvalé. Z nedávné studie vyplývá, že šest týdnů po propuštění z nemocnice nemohla dýchat stále ještě asi polovina pacientů, po 12 týdnech procento pokleslo na 39 procent. Asi třetina hospitalizovaných pacientů má poškozené srdce, ale poškozené srdce mají i pacienti se zdánlivé mírnými příznaky.Ze samostatné studie stovky pacientů, kteří měli při nakažení v březnu relativně mírné příznaky, vyplynulo na základě MRI skenu, že 78 z jich měly abnormální strukturální změny srdce. Tyto změny nutně nevyvolávaly příznaky a během času se možná napraví. Pacienti také mají trvalé problémy s játry a s kůží.Nejpodivnější skupina pacientů s dlouhým covidem jsou lidé s proměnlivými příznaky. Častým tématem je, že příznaky vzniknou v jednom fyziologickém systému, pak zmizí, ale pak se objeví v jiném fyziologickém systému. I když není známo, co to způsobuje, možná je to způsobeno destabilizací imunitního systému.Odhaduje se, že 10 procent pacientů nakažených covidem zažívá příznaky déle než tři týdny a asi každý padesáti pacient je nemocen ještě za čtvrt roku. Z analýzy NIHR vyplývá, že trvalé příznaky jsou pozorovány u všech věkových skupin, ale ženy a starší lidé mají větší riziko.Podrobnosti v angličtině ZDE