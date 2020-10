Konference „Pravda bolí“ se zúčastní čeští aktivisté v boji proti dezinformacím. Moderuje pirátka Gregorová

„O dezinformacích pořád všichni jen mluví, v médiích i v politice – jen pan premiér použil ten pojem v poslední době hned několikrát. Ačkoli s dezinformacemi už nějaký čas bojují lidé na mnoha frontách, české veřejnosti stále chybí ucelený přehled. Co to vlastně je, co na ně denně odevšad útočí? Kdo za tím stojí a co tím sleduje? Abych pomohla tohle pro demokracii tak zásadní povědomí budovat, zahájila jsem před časem osvětovou kampaň #pravdabolí (https://pravdaboli.eu/),“ vysvětluje europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová, která konferenci pořádá a moderuje.

V debatě se představí celkem čtyři osoby z oblasti boje proti dezinformacím:

Jonáš Syrovátka

Programový manažer v Prague Security Studies Institute, věnující se zejména tématům souvisejícím s dezinformacemi a informačním působením Ruské federace v České republice, autor projektu České volby v éře dezinformací a doktorand Masarykovy univerzity v Brně. Nad tématem dezinformací se pravidelně zamýšlí na svém blogu na Aktuálně.cz.

Laďka Mortkowitz Bauerová

Hovoří čtyřmi světovými jazyky a má za sebou více než 20 let zkušeností v novinářské branži. Během nich pracovala pro světové mediální domy jako The New York Times nebo Bloomberg. V současné době pracuje jako zpravodajka AFP a byla první, kdo byl v České republice zodpovědný za ověřování falešných zpráv na sociální síti Facebook.

Jan Žabka

Reportér webu HlídacíPes.org se zálibou v odhalování dezinformací pomocí online nástrojů a se zájmem o novinářskou etiku. Při studiu žurnalistiky v Olomouci působil jako šéfredaktor studentské redakce Houpací Osel. Z factcheckingových aktivit stojí za zmínku jeho spolupráce s mezinárodním investigativním týmem Bellingcat, kdy ověřoval fotografie Andreje Babiše mladšího na Krymu, nebo pátrání po původu videa s falešným prezidentem Zemanem v Číně, za kterým stál internetový producent Kazma.

Ondřej Kundra

Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt. Specializuje se na působení cizích mocností na Českou republiku a Evropu, zejména na aktivity Ruska a Číny. Napsal životopis Medy Mládkové Můj úžasný život, Putinovi agenti o ruských tajných službách; a společně s Tomášem Lindnerem pak titul Můj syn terorista o radikalizaci evropských konvertitů a knihu Vendulka o příběhu nejznámější fotografie Československého holocaustu. Za své investigativní články získal několik Novinářských cen a je nositelem ceny Ferdinanda Peroutky.

„Mívám pocit, že všechny dosavadní snahy vysvětlit fenomén dezinformací vlastně jen dál podněcují informační chaos a stávají se tak de facto součástí dezinformační hry. Pevně doufám, že naše konference pomůže tenhle začarovaný kruh prolomit. Pohled na řečnici a řečníky mě v tomhle smyslu naplňuje nadějí,“ doplňuje Markéta Gregorová.

Živý přenos bude zahájen v 16 hodin. Hostitelka v úvodu představí problematiku dezinformací a smysl debaty, po ní bude následovat asi hodinová panelová diskuse. Zhruba v 17:10 se otevře prostor pro dotazy z publika, které se budou sbírat formou aplikace Sli.do – sledující mohou své dotazy psát po zadání event kódu #pravdaboli. Přenos končí o půl šesté.

„Když už se mluví o ‚boji s dezinformacemi‘, sezvala jsem k jednomu stolu čtveřici osobností, které mají z toho ‚bojiště‘ zkušeností jako málokdo jiný. Ráda bych pozvala lidi z médií i široké veřejnosti ke sledování a k zapojení do online diskuse. Věřím, že tohle setkání má potenciál nás všechny posunout dál,“ dodává Markéta Gregorová.

Kampaň, jejíž web s aktuálními informacemi najdete na http://pravdaboli.eu/, je financována z prostředků frakce Evropského parlamentu Greens/EFA.