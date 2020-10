Proč zabíjí koronavirus více mužů než žen?

18. 10. 2020





Muži mají slabší imunitní systém a ten v některých případech může sabotovat reakci organismu na invazi viru. Zřejmě ale také hrají důležitou roli společenské a kulturní faktory, píše Washington Post.



Už hned na začátku koronavirové pandemie vyplynul z nemocničních dat z Číny ohromující rozdíl: Covid-19 usmrcuje daleko více mužů než žen.



Ten rozdíl byl zaznamenán i v jiných asijských zemích, jako je Jižní Korea, a i v evropských zemích jako Itálie. Pak se objevil i v USA.



Do poloviny října usmrtil koronavirus v Americe o téměř 17 000 více mužů než žen. Na každých 10 žen, usmrcených koronavirem, zemřelo 12 mužů.

Vědci pro to vypracovali celou řadu hypotéz. Možná jsou muži více vystaveni virové nákaze, protože častěji chodí do práce a dostanou se více do kontaktu s nakaženými lidmi. Anebo je problémem to, že častěji kouří.Deset měsíců od začátku pandemie je nyní zřejmé, že muži mají slabší imunitní reakci na infekci koronavirem, což zřejmě vede k většímu počtu úmrtí."Když studujete data po celém světě, nakažen je stejný počet mužů jako žen. Jenže nemoc probíhá u mužů vážnějším způsobem než u žen," konstatuje Franck Mauvais-Jarvis z Tulane University, který studuje genderové rozdíly u nemocí, jako je cukrovka.Ženy mají silnější imunitní systém, díky pohlavním hormonům a chromozomům plným genům s vazbami na imunitu. Asi šedesát genů v chromozomu X se podílí na vytváření imunity. Lidé, kteří mají dva chromozomy X mají prospěch z dvojnásobné přítomnosti těchto genů.U mužských pacientů je reakce buněk typu T na invazi viru slabší, zjistili vědci. Nejenže buňky typu T detekují nakažené buňky a usmrcují je, ale také pomáhají řídit reakci protilátek. Je to vlastně nadřazený organizátor celé imunitní reakce. A jestliže vám poklesne počet buněk typu T, nebo nejsou řádně aktivovány, prostě přijdete o dirigenta orchestru, vysvětluje jeden vědec.Schopnosti imunitního systému odumírají s věkem, bez ohledu na pohlaví. Ale zatímco u žen imunitní systém slábne pomalu, u mužů je to drasticky rychlý pokles. Reakce buněk typu T u mužů mezi třiceti až padesáti lety se rovná reakci buněk typu T u žen v devadesáti letech.A nejde jen o slabší reakci buněk typu T. V PLOS Biology vyšla v září studie, která dokazuje, že u mužů jsou oslabené signály obrany prostřednictvím RNA.A nejenže je imunitní systém u mužů slabší, ale v některých vážných případech koronaviru útočí imunitní systém sám na sebe. K tomu dochází daleko častěji u mužů než u žen. Vědci objevili tzv. "autoprotilátky", molekuly, které vážou a neutralizují části imunitního systému. Ochromují obranné molekuly známé jako typ interferonu 1a. Máte-li autoprotilátky, vede to k silnějšímu množení viru.95 ze 101 pacientů s autoprotilátkami byli muži. "Z nějakých důvodů vznikají tyto autoprotilákty u mužů, ale nevíme proč," říká autor studie Petter Brodin ze švédského Karolinska Institute.Vědci také zkoumají, zda imunitní systém u žen může hrát roli při vzniku tzv. "dlouhého covidu". Většina lidí, trpících příznaky po mnoho měsíců, jsou ženy.Důležité také může být jiné chování mužů než žen. Je možné, že muži neberou covid-19 tak vážně jako ženy. Nákaza u žen se také šíří víc, pokud jsou více zapojeny do pracovního procesu.Podrobnosti v angličtině ZDE