Cítit úlevu, když prezident řekne něco smysluplného

Sebekritika Miloše Zemana pod prahem vědomí prezidentského maje-státu

16. 10. 2020 / Bohumil Kartous

Prezident Miloš Zeman pronesl v souvislosti s druhým koronavirovým lockdown uvážlivý, střízlivě pojatý, k důležitým tématům směřující. Upozornil na závažnost situace, kterou si zřejmě ne každý uvědomuje. Apeloval v něm na nošení roušek jako tu nejmenší a pro drtivou většinu společnosti bezpečnou formu ochrany ostatních. Poděkoval zdravotníkům. Upozornil, že zubař s motýlkem, který sepisuje petici proti opatřením ochraňujícím životy, je klaun, nikoliv odborník zasluhující důvěru. Poukázal dokonce na to, že různí populární zoufalci s veřejným vlivem šíří součásti dezinformací. To vše se ovšem od prezidenta v takovém okamžiku očekává. Nicméně v případě Miloše Zemana člověk cítí úlevu, že se jako obvykle nepropadl do intelektuálního a etického suterénu. A to lze v jeho projevu shledat více či méně skryté politické manipulace, opomenutí vlastních omylů a protimluvy ve srovnání s postoji "běžného" Miloše Zemana...