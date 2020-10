Středověcí Evropané netušili, čím se šíří mor. Jejich reakce se ale od naší příliš neodlišovala

16. 10. 2020

Příčinou jejich moru byla záhadná bakterie, která se šířila v době, kde lidé ještě nerozuměli, jak se šíří nemoci. V naší době je příčinou úmrtí virus, který infiltroval náš svět pyšnící se sofistikovanými lékařskými znalostmi. Avšak v obou případech bylo prvním instinktem uzavřít hranice. Když to nefungovalo, činitelé požadovali přísnější opatření - ale ta dodržovali jen někteří lidé. Okamžitě se začaly šířit konspirační teorie. Mnozí z nemoci obviňovali outsidery nebo menšiny - ve středověké Evropě většinou židy."Mnohé se změnilo od roku 1348," napsal John Kelly ve své knize o tomto moru, "nikoliv však lidská nátura".Tehdy jako nyní byli lidé rozhádaní ohledně toho jak hrozbě čelit. Někteří se ve Florencii uzavřeli ve svých domech a žili v izolaci, jak to popsal básník Giovanni Boccaccio. Jiní vycházeli do ulic vyzbrojeni bylinami a kořením, jimiž se snažili čistit vzduch - středověká verze našich roušek. Naopak jiní nákazu ignorovali a účastnili se mejdanů a pitek, píše Boccaccio.Nikdo nebyl v bezpečí a v přeplněném městě izolace normálně nefungovala. Avšak lidé, kteří se scházeli ve skupinách, čelili většímu riziku. Markýza di Coppo Stefani, bohatá Florenťanka, psala o odvážných recepcích, kde hostitel pozval deset hostů s tím, že se zase sejdou příští večer. Příští večer, píše Stefani, dva nebo tři už chyběli.Nejhorší bylo, a to je podobné s dneškem, že mnoho lidí čelilo smrti o samotě. Bylo to důsledkem absolutní hrůzy. Jakmile se u někoho začaly objevovat příznaky, byl smrtelně nebezpečný komukoliv v jeho blízkosti. Tak v některých případech rodiny opouštěly nemocné příbuzné, dokonce i děti. Jejich smrti si druzí povšimli až v důsledku zápachu hnijících mrtvol."Mnozí odešli z tohoto života," napsal Boccaccion, "aniž by toho byl kdokoliv svědkem."Během staletí bičoval mor Evropu znovu a znovu - v šedesátých letech sedmnáctého století zničil Londýn a francouzské město Marseille v roce 1720 - avšak nic nebylo horší než morová rána koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let čtrnáctého století, kdy nemoc postihla skoro celou Evropu a usmrtila desítky milionů lidí. To byla první vlna v Evropě. Florencie byla jedním z prvních ohnisek.Lidé panikařili. Bylo nejasné, jak se nemoc šíří - ale nebylo pochyb, že blízkost druhých je riskantní. Umírala i zvířata - dobytek, psi, prasata. Lidé uvažovali, jestli to není boží trest. Modlili se a odmítali hřích. Projevovali posedlost ohledně čerstvého vzduchu a používali voňavky a ohně ve snaze zlikvidovat smrtící páry. Jen hádali - vědci zjistili, co mor způsobuje, že bakterie šíří krysy a blechy - až za pět set let.Jen jediná metoda fungovala - když do vašeho města přišel mor, na všechno se vykašlete a jeďte na venkov.Mistrovské dílo Boccacciovo,, vzniklo několik let po moru ve Florenci. Popisuje fikční únik - deset mladých lidí opustilo morem postižené město a vydalo se do kopců.Pravděpodobně to bylo Fiesole, městečko v horách asi deset kilometrů of Florencie. Dnes je to luxusní předměstská čtvrť.Totéž dělají lidé během koronavirové pandemie - lidé uprchli z New Yorku do Hamptons, obyvatelé britských měst začali vyhledávat domky na vesnici k pronajmutí. Lidé dělají totéž jako Boccacciovy postavy ve Fiesole.našel ve Fiesole Simona Cerrinu Feroniho, 62. Uchýlil se do bytu své bývalé manželky. Když na jaře postihla Itálii koronavirová krize, bývalá manželka mu nabídla, aby opustil svůj byt ve Florencii. Věděla, že má nemocné srdce. Feroni pak strávil dalších 50 dní ve vile své bývalé manželky a jejího bratra. Počasí bylo mírné a vzduch čistý. Obědvali a večeřeli na zahradě. Nebezpečí bylo daleko.Boccacciovy postavy ve čtrnáctém století se bavily ve svém exilu tím, že si vyprávěly příběhy o králích, kněžích a o sexu. Avšak Cerrina Feroni vysvětlil, že jeho bývalá manželka už mnohokrát slyšela jeho příběhy a on slyšel její.Tak se namísto vyprávění příběhů dívali na Netflix.Kompletní článek v angličtině ZDE