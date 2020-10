Příště Ajtmatov?

16. 10. 2020 / Karel Dolejší

Potíž je v tom, že snad i v každé druhé mongolské moderní písni narazíme na chánovo jméno. Mongolové si obrázek svého tyrana láskyplně hýčkají, jenomže Číňanům se to nelíbí. Geniální vojenský velitel a masový vrahoun s patologickou závislostí na sexu se Pekingu nepozdává, ačkoliv Maa s obdobnými charakteristikami prakticky vyhlásil za svatého. A dodnes těžko s určitostí říci, kvůli kterému z jmenovaných zemřelo více Číňanů.

K vlastnostem vypjatého nacionalismu mj. patří, že si "své" psychopaty přivlastňuje, i kdyby "své" lidi vraždili ještě urputněji než smrtelný nepřítel. Mrkněte do Ruska s jeho obnovovaným kultem Stalina a čekistů. Dohromady tyto idoly pobily výrazně více sovětských občanů než hitlerovci. To samozřejmě nesmí vadit...

Ale zpět ke zrušené výstavě. Představuje důkaz, že spolupracovat s čínskými úřady na kontroverzních tématech se může jedině vymstít. Nesmyslné čínské požadavky, které by z výstavy o mongolském vojevůdci udělaly výstavku dostižení národního hospodářství čínské provincie Vnitřní Mongolsko, Francouzi přijmout nemohli. A kdyby to nakrásně chtěli udělat, v Západní Evropě by to nikdo nepochopil. Od hitlerovské okupace podobné pokusy o cenzuru nezná.

Jinak je tomu ovšem u Evropy východní. Mnozí zde dodnes pokrčí rameny nad libovolným porušováním politických a civilizačních pravidel, protože vyrostli a enkulturovali se ve společnosti s podobnými, jen poněkud mírnějšími "asijskými" rysy, jaké představuje současná Čína. (Možná budeme během nesmyslné výstavby Zemanova Bělomorkanalu nově číst klasické Wittfogelovy práce o autoritářských "hydraulických impériích", v nichž byli poddaní méně než kolečka ve stroji...)

Takže lze jen hádat, jaké požadavky Peking příště adresuje Čechům. Bude to vyřazení románu kyrgyzského spisovatele Ajtmatova Popraviště z fondů veřejných knihoven?

Koneckonců je to kniha v širším slova smyslu "ekologistická". O vlku, který představuje vedle orla nejobvyklejší symbol pradávného chána. Po heboučké miloučké pandě ani stopy, takže k čemu to?

A autor byl ještě ke všemu křestním jménem Čingiz, zatraceně.