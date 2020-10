Vědci zkoumají, co způsobuje "dlouhý covid"

16. 10. 2020

"Pravidelně mě znovu bolí hlava. Někdy se probudím a zase mě bolí v krku. Někdy se probudím a bolí mě celé tělo. Je to loterie opravdu nepříjemných příznaků. Celá membrána mého patra v puse se mi odlepila. To se mi stalo třikrát. Takže si dovedete představit, jak nepříjemné bylo jíst a také mluvit. Přirozeně jsem z toho docela zdeprimovaný. Už nejsem schopen sám sebe poznat."

Charlie Mountford Hillová: "Neustále mám bolesti na prsou. Někdy to proniká až do zad. Je to bolest kolem mého srdce. Taky mě hodně bolí břicho. V současnosti se jen plazím životem. Daří se mi odvézt děti do školy, ale když se vrátím domů, je mi šílená zima, mám tak nízkou teplotu, musím si brát svetry, lezu do postele, a upřímně řečeno, jen v tuto dobu přežívám."









Reportáž Channel 4 News ZDE

V laboratoři budou vědci zkoumat Robertovy geny a geny tisíců jiných lidí a budou v nich hledat genetické variace, které jsou jejich predispozicí pro dlouhý covid. Výzkumníci z cambridžské firmy SanoGenetics budou sdílet svá data a covidovými výzkumníky po celém světě.Aplikace, kterou vyvinula Kings' College v Londýně, analyzuje příznaky milionů lidí. Aplikace zjistila, že dlouhý covid po dobu delší než jeden měsíc mělo 300 000 lidí. Až 60 000 lidí mělo dlouhý covid po dobu delší než čtvrt roku.A neexistuje korelace mezi tím, jak vážný průběh nákazy máte, a mezi tím, jak dlouho vám trvají příznaky dlouhého covidu. Někteří lidé jsou hospitalizováni na intenzivní péči, ale pokud přežijí a jsou z nemocnice propuštěni, uzdraví se docela rychle. Jiní lidé jsou nakaženi tím, co vypadá jako mírná verze nákazy, ale pak jsou zkoseni těžkými příznaky, které mohou trvat dlouhé měsíce.