Facebook a Twitter začaly blokovat útok listu New York Post na Huntera Bidena

16. 10. 2020





Facebook a Twitter podnikly ve středu nezvyklé kroky s cílem omezit čtenářskou obec pro článek, který vyšel v deníku New York Post o údajných emailech syna Joea Bidena. Nestává se příliš často, že by sociální sítě blokovaly článek vydaný tradičními médii.



Facebook a Twitter zasáhly proti odkazům na tento článek, než začaly verifikovat obsah článku, v němž osobní právník Donalda Trumpa Rudolph Giuliani a Trumpův bývalý poradce Stephen Bannon tvrdili, že dostali přístup k hackersky získaném souboru soukromých materiálů Huntera Bidena. Z prozrazených materiálů má vyplývat, že Hunter Biden měl dát řediteli ukrajinské firmy "možnost", aby se setkal s bývalým americkým viceprezidentem Joem Bidenem. Bidenova předvolební kampaň poukázala na to, že z Bidenova programu vyplývá, že se taková schůzka neuskutečnila.





Facebook preventivně zabránil šíření tohoto článku a poslal ho třetí straně k věcné kontrole. Twitter dovolil tomuto článku, aby se stal třetím nejvíce se šířícím tématem v USA, ale později ten odkaz označil za "potenciálně nebezpečný" a zablokoval ho. Také Twitter dočasně zablokoval účet tiskové mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany, účet deníku New York Post a přidal upozornění k jejich tweetům, že porušují předpisy Twitteru, které zakazují zveřejňování hackersky získaného materiálu. Účet Trumpovy předvolební kampaně byl také dočasně zablokován.



To vyvolalo zuřivou reakci od Trumpa od Republikánů a od ultrapravicových periodik. Jenže rozhodnutí Facebooku a Twitteru bylo důsledkem jejich dlouhodobé přípravy na prezidentskou kampaň v roce 2020, v jejímž rámci se tyto sociální sítě rozhodly zabránit zveřejňování neověřených, hackersky získaných emailů, které by mohly ovlivnit volby.



Jejich zásah je studií v reálném čase ohledně schopnosti Facebooku a Twitteru jak uchránit integritu voleb, které jsou ohroženy šířením dezinformací. Šíří se dezinformace, že je Biden nemocný, o tom, co si údajně na smrtelné posteli přála soudkyně Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgová a o tom, že poštovní hlasování je údajně podvodné. Většinu těchto dezinformací šíří Trump a jeho stoupenci.



Faecbook a Twitter se připravily na situaci během kampaně r. 2016, kdy WikiLeaks, spojené s Ruskem, zveřejnily emaily šéfa kampaně Hillary Clintronové Johna Podesty. Mnoho médií tehdy o těchto emailech psalo, aniž by řádně zkoumala politickou motivaci WikiLeaks a jejich vazby na Rusko.



V minulých dnech zasáhl Facebook proti lživé informaci, kterou rozšířila Trumpova kampaň a televize Fox News, stejně jako tweet reportéra New York Post, že Biden měl během nedávné debaty s Trumpem v uchu sluchátko. Facebook také omezila šíření falešné zprávy, že požáry na tichomořském severozápadě podpálili ultralevicoví aktivisté.





Podrobnosti v angličtině







Facebook preventivně zabránil šíření tohoto článku a poslal ho třetí straně k věcné kontrole. Twitter dovolil tomuto článku, aby se stal třetím nejvíce se šířícím tématem v USA, ale později ten odkaz označil za "potenciálně nebezpečný" a zablokoval ho. Také Twitter dočasně zablokoval účet tiskové mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany, účet deníkua přidal upozornění k jejich tweetům, že porušují předpisy Twitteru, které zakazují zveřejňování hackersky získaného materiálu. Účet Trumpovy předvolební kampaně byl také dočasně zablokován.To vyvolalo zuřivou reakci od Trumpa od Republikánů a od ultrapravicových periodik. Jenže rozhodnutí Facebooku a Twitteru bylo důsledkem jejich dlouhodobé přípravy na prezidentskou kampaň v roce 2020, v jejímž rámci se tyto sociální sítě rozhodly zabránit zveřejňování neověřených, hackersky získaných emailů, které by mohly ovlivnit volby.Jejich zásah je studií v reálném čase ohledně schopnosti Facebooku a Twitteru jak uchránit integritu voleb, které jsou ohroženy šířením dezinformací. Šíří se dezinformace, že je Biden nemocný, o tom, co si údajně na smrtelné posteli přála soudkyně Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgová a o tom, že poštovní hlasování je údajně podvodné. Většinu těchto dezinformací šíří Trump a jeho stoupenci.Faecbook a Twitter se připravily na situaci během kampaně r. 2016, kdy WikiLeaks, spojené s Ruskem, zveřejnily emaily šéfa kampaně Hillary Clintronové Johna Podesty. Mnoho médií tehdy o těchto emailech psalo, aniž by řádně zkoumala politickou motivaci WikiLeaks a jejich vazby na Rusko.V minulých dnech zasáhl Facebook proti lživé informaci, kterou rozšířila Trumpova kampaň a televize Fox News, stejně jako tweet reportéra New York Post, že Biden měl během nedávné debaty s Trumpem v uchu sluchátko. Facebook také omezila šíření falešné zprávy, že požáry na tichomořském severozápadě podpálili ultralevicoví aktivisté.Podrobnosti v angličtině ZDE

0