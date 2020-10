USA: Experti na dezinformace, sociální média odsuzují dezinformace o Bidenovi

16. 10. 2020

Představte si, že tři týdny před celostátními volbami list s vazbou na politika obhajujícího funkci publikuje emaily údajně od syna vyzývatele. Médium se nepokusí ověřit pravost emailů, které, i kdyby byly pravé, ve skutečnosti nedokazují nic špatného, takže redakce bez důkazů insinuuje špatnost. Pokud byste slyšeli, že se to děje ve Východní Evropě, odsoudili byste to jako zjevný případ politické informační války. Ale co se stane, pokud jde o prezidentské volby v USA a obhajujícím je Donald Trump?, ptá se Patrick Tucker.



Profesionálové specializovaní na kybernetickou bezpečnost, experti na dezinformace a zákonodárci ve středu vyzvali novináře, aby byli opatrní při zpravodajském pokrývání "výbušné" zprávy New York Postu ohledně kandidáta Demokratické strany Joea Bidena. Zpráva Postu tvrdí, že nově objevené emaily ukazují - navzdory široce dostupným důkazům o opaku - že Hunter Biden pomohl přesvědčit svého otce, tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena, aby tlačil na Ukrajinu s cílem vyhodit prokurátora Viktora Šokina za antikorupční úsilí. Ve skutečnosti Biden usiloval o Šokinovo vyhození, protože Ukrajinec protikorupční snahy blokoval. Původ emailů samotných je mírně řečeno pochybný. Zpráva Postu tvrdí, že pocházejí z vodou poškozeného laptopu, který "upadl v opravně v Bidenově domovském státě Delaware v dubnu 2019, podle majitele provozovny". Majitel zkopíroval harddisk, předal počítač FBI, ale pak nevysvětlitelně předal kopie souborů svého klienta Robertu Costellovi, právníkovi bývalého primátora New Yorku a nyní Trumpova podporovatele Rudyho Giulianiho. Majitel laptopu se nikdy nevrátil jej vyzvednout, tvrdí Post. I kdyby tato podivná série událostí byla pravdivá a emaily byly skutečné, naznačují jen, že Joe Biden možná souhlasil, že se setká s jedním z obchodních partnerů Huntera Bidena. Neukazují nic skutečně špatného. V článku Postu také chybí klíčové detaily, včetně toho, že Giuliani přiznal úzkou spolupráci s Andrijem Děrkačem, spojencem Kremlu sankcionovaným americkým ministerstvem financí za prosazování dezinformací s cílem ovlivnit volby v roce 2020. Opomíjí, že plynařská společnost, o niž šlo, se nedávno stala terčem útoku stejného ruského týmu hackerů podporovaného státem, který ukradl emaily Demokratického národního výboru v roce 2016. Nezmiňuje se o nedávném hodnocení zpravodajské komunity, že Rusko se stále snaží ovlivnit americké prezidentské volby ve prospěch Donalda Trumpa. Ti kdo se zabývají sledováním dezinformací ve středu rychle poukázali na hluboce problematický charakter článku a vyzvali novináře a média, aby při jeho pokrytí postupovali opatrně. Stratég New America a spoluautor publikace "Jako válka: Použití sociálních médií jako zbraně" Peter Singer napsal na Twitter: "když čtu takové příběhy, přemýšlím nad tím, co se někteří v médiích (zejména pokud jde o bezpečnostní problematiku) naučili z 1) zkušenosti s tím být neúmyslným hráčem v informačních operacích a 2) problémů s postojem, podle nějž jsou obě strany ekvivalentní." Kongresový reportér webu Politico Kyle Cheney napsal na Twitteru: "email v článku NY Postu - i kdyby byl autentický, s ohledem na masivní výstrahy - ve skutečnosti neříká, co článek tvrdí, že říká." Primární hodnotou článku pro veřejnost tedy je, že jde okamžik poučný pro novináře, kteří si nejsou jisti, jak zacházet se skandály zahrnujícími hacking a úniky informací. Řada redakcí se snaží být o něco chytřejší, než bylo normou v roce 2016. Editor Washington Postu Marty Baron nedávno předložil redakci seznam "principů pokrytí potenciálně hacknutého nebo uniklého materiálu před volbami". První bod uvádí: "Než budete psát o zveřejnění hacknuté nebo uniklé informace, měla by proběhnout konverzace s výše postavenými editory o zpravodajské hodnotě informace, její autenticitě a o tom, zda můžeme určit její původ. Důraz by měl být na tom přijmout správné a dobře zvážené rozhodnutí - ne na rychlosti. Měli bychom odolat instinktu zveřejnit story prostě proto, že to udělal konkurent." Média zůstávají zranitelná pastí dezinformace, jak ukazuje nedávný článek Jen Schwartzové z časopisu Scientific American. Schwartzová popisuje výcvik, jehož se nedávno zúčastnila. Události se účastnilo nějakých 70 žurnalistů, studentů a dalších lidí. Ukazovala, jak by redakce mohly pokrývat krizi, jako aktivní střelec, během dne voleb. Schwartzová popisuje, jak dokázala upoutat pozornost kolegů k neověřeným pověstem, takže v zásadě rozsévala chaos. "Pokud bychom se chopili stejných zbraní jako stroj na rozhořčení, stali bychom se jeho součástí," píše. Podrobnosti v angličtině: ZDE

