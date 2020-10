Všichni jsou si v Polsku rovni, ale někteří jsou si rovnější

Mezitím v Absurdistánu 147:

14. 10. 2020 / Tomasz Oryński

Foto: Przemysław Czarnek





No, k tomu příběhu existuje aktualizace. Těsně před tím, než to bylo o něm zjištěno, navštívil Czarnek v nemocnici svou babičku. Samozřejmě, návštěvy v nemocnicích v současnosti nejsou povoleny, ale měli byste takovou odvahu a odmítli toto právo politikovi ze strany Právo a spravedlnost? Vždycky můžete tvrdit, že šlo o mimořádné okolnosti, a proto je porušení zákona zcela v pořádku, a že všichni ostatní by v takovéto situaci také dostali to právo. Což by samozřejmě byla lež, protože, jak pečliví čtenáři tohoto seriálu už vědí, s politiky ze strany Právo a spravedlnost se nezachází stejně jako s jinými lidmi. "Moje bolest je lepší než tvoje", pamatujete?