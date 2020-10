Počet nákaz v ČR dále astronomicky roste

Průběžné zpravodajství:

16. 10. 2020

- Ve shrnutí toho, co nyní víme a nevíme o koronaviru, poukazuje Sarah Boseley, editorka deníku Guardian pro zdravotnické otázky, na skutečnost, že i když covid-19 především postihnuje starší či nemocné lidi, existuje nyní velké množství mladých lidí, kteří trpí tzv. "dlouhým covidem", silným únavovým syndromem, zmatením, "mozkovou mlhou", bolestmi svalů a srdce a mnohými dalšími příznaky. Boseleyová také poukazuje na to, že se zaznamenávají nákazy koronavirem napodruhé, takže mají vědci velké pochybnosti o tom, zda a jak vůbec funguje imunita. Koncept tzv. "stádní imunity" je proto zcela nepřípadný. Problémem jsou také vakcíny: sice od jara pokročily z laboratoří do úspěšných testovacích fází, jenže, znovu: nikdo neví, jak dlouho bude imunita vzniklá očkováním vůbec trvat a bude nutno se očkování podrobovat několikrát? Dobrou zprávou je, že nemocnice mají nyní některé léky: Dexametazon způsobuje, že lékaři nyní dokáží zachránit každého osmého pacienta na jednotkách intenzivní péče. Řešením vůči covidu zřejmě bude kombinace vakcín a léků. Nebude však zřejmě stoprocentní.

- Prezidentka Evropské komise odešla do karantény poté, co byla ve styku s nakaženým kolegou. Sama zatím testovala negativně.









- Globální počet úmrtí se přibližuje 1,1 milionu. Počet nákaz v USA se blíží 8 milionům. Celkový počet registrovaných úmrtí je 1 096 833.- Indonésie informovala v pátek o 4301 nových nákazách, celkem je v Indonésii nakaženo 353 461 osob, je to nejvíce v jihovýchodní Asii.- Itálie má pouhých čtrnáct dní na to, aby zastavila nárůst infekci, varoval Massimo Galli, šéf oddělení infekčních chorob v nemocnici Luigiho Sacca v Miláně. Itálie se dostává do "akutní fáze" stejné, jako tomu bylo na jaře.- Rusko zahájilo dezinformační kampaň s cílem vyvolat strach z vakcíny proti koronaviru, kterou testuje Oxfordská univerzita. Ruská dezinformační kampaň lživě označuje oxfordskou vakcínu za nebezpečnou. Tvrdí, že by mohla lidi proměnit v opice, protože používá virus od šimpanzů jako vektor. Cílem je nahradit oxfordskou vakcínu ruskou vakcínou Sputnik V.- Londýn se připravuje na uzamčení tzv. "druhého stupně". Johnsonova vláda odmítla naléhání vědců, aby zavedla na dva až tři týdny totální uzamčení země a namísto toho rozdělila regiony Anglie podle intenzity nákazy na "tři stupně" různé přísných opatření, která - k zuřivosti primátorů severoanglických měst - mají být uvalena na regiony bez dostatečného finančního odškodnění dlouhodobě. Primátoři a poslanci ze severozápadu Anglie ve čtvrtek zuřivě odmítli Johnsonovu strategii a obvinili ministry, že zacházejí se severní Anglií "s pohrdáním".- Německo zaznamenalo rekordní denní nárůst infekci už druhý den. Počet nákaz vzrostl za 24 hodin v Německu o 7334 na 348 557. Je to nejvyšší denní nákaz infekcí v Německu od začátku pandemie. Počet mrtvých stoupl o 24 na 9734.- Francie zaznamenala rekordní denní počet infekcí, 30 621.- Obrovský nárůst infekcí v Evropě je "velkým znepokojením", varuje Světová zdravotnická organizace a naléhá na evropské státy, aby zpřísnily karanténní opatření.- Česká republika začne budovat kapacitu pro pacienty nakažené covidem mimo nemocnice.