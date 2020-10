Brexit: Boris Johnson je nepříjemně překvapen, že mu EU dala najevo, že Británie musí splnit její podmínky

16. 10. 2020

Johnson: Buď se posuneš směrem ke mně, nebo skočím!



Downing Street reagovala konsternovaně na to, že ji Emmanuel Macron varoval jménem evropské sedmadvacítky, že Boris Johnson musí bezpodmínečně přijmout podmínky EU, pokud má být uzavřena obchodní dohoda mezi brexitérskou Británií a EU. Den 15. října měl být posledním dnem, kdy měla být veškerá jednání o této obchodní dohodě dokončena. Bez obchodní dohody by byla Británie zcela nahraná, protože cca 40 procent jejího obchodu je s EU, ovšem Boris Johnson vypadnutím z EU bez dohody neustále vyhrožuje.

Toto Macronovo varování se interpretuje jako přímá výzva Johnsonově hrozbě, že přestane vyjednávat a odejde z EU bez obchodní dohody.Na vrcholné schůzce v Bruselu Evropská unie navrhla "další dva nebo tři týdny vyjednávání", avšak pouze pod podmínkou, že Británie učiní všechny ústupky, které EU požaduje.Johnson předtím pohrozil, že se v pátek rozhodne, zda má smysl v rozhovorech pokračovat.Čtvrteční komuniké EU konstatovalo, že rozhovory s Británií nijak nepokročily. Vedení EU požádalo brexitového vyjednavače Michela Barniera, aby "v nadcházejících týdnech pokračoval v jednání", avšak k frustraci Downing Street formulace, požadující "intenzifikaci" vyjednávání, byla z prohlášení EU před podpisem vedení EU vyškrtnuta.Evropská unie požaduje přístup pro své rybáře do britských vod a záruky tzv. "rovného hřiště", že tedy britské podniky konkurující podníkům v Evropské unii nebudou dostávat neférové státní dotace. Přístup rybářů do britských vod požaduje především Emmanuel Macron, pro něhož je to významné domácí francouzské politické téma.Podrobnosti v angličtině ZDE