Izraelská delegace v Bahrajnu

19. 10. 2020

Vysoce postavená delegace představitelů Izraele a USA v neděli dorazila do Bahrajnu, přičemž šlo současně o první komerční let z Izraele do Bahrajnu, upozorňuje Emily Juddová.



Skupinu, která se zapojí do bilaterálních jednání s bahrajnskými představiteli před podpisem smlouvy o navázání úplných diplomatických styků s Izraelem, vede americký ministr financí Steven Mnuchin. Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Lior Haiat řekl anglickému vysílání televize al-Arabíja, že jde o "start nové éry míru, prosperity a stability v regionu". Cesta se koná dva dny před tím, než má do Izraele přicestovat delegace Spojených arabských emirátů. Bahrajn spolu se SAE v září oficiálně normalizoval vztahy s Izraelem podpisem Abrahámových dohod v Bílém domě. Obě země Perského zálivu jsou třetí a čtvrté v pořadí, pokud jde o normalizování vztahů s Izraelem. První byl v roce 1979 Egypt a druhé v roce 1994 Jordánsko. Podrobnosti v angličtině: ZDE

