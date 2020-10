Koronavirus: V ČR rostou počty nákaz astronomickou rychlostí

- Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil noční zákaz vycházení pro Paříž a osm dalších francouzských měst. Zákaz vycházení bude platit od 21 hodin do 6 hodin ráno. Francie zaznamenala nových 22 591 denních nákaz. Celkový počet nákaz ve Francii je 779 063. Za posledních 24 hodin zemřelo 104 Francouzů, celkem zemřelo ve Francii na covid-19 33 037 osob. "Musíme snížit denní počet nákaz z 20 000 na 2000," řekl Macron.



- Německá kancléřka Angela Merkelová naléhala na mladé lidi, aby se chovali odpovědně. Soukromé mejdany mladých lidí v Německu totiž šíří koronavirus v německých městech.



- Po obrovském nárůztu infekcí v Rusku nahradí starší učitele v základních školách studenti.



- Melania Trumpová přiznala, že její čtrnáctiletý syn Barron Trump testoval pozitivně na koronavirus, ale neměl žádné příznaky.



- Labouristická vláda ve Walesu zakázala Angličanům z nakažených regionů vstup do země. Silnice do Walesu bude stejně jako letos v březnu znovu kontrolovat velšská policie.