Online debata "Milostivé léto v exekucích – nová šance i pro demokracii" již dnes na Facebook IKDP!

14. 10. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na sledování online debaty na téma „“ v rámci Festivalu demokracie, který je pořádán při konferenci Forum 2000. Debata je pořádaná společně s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Na toto téma budeme hovořit s, autorem Mapy exekucí,, sociologem, a, poslancem PČR.

Debatu bude moderovat, novinářka Seznam Zpráv.

A do diskuze se můžete zapojit i Vy! Pokud máte na naše hosty otázku, tak se neváhejte zeptat! Napište nám ji během živého vysílání do komentářů k videu a my otázku položíme našim hostům.