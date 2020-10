S Německem o převzetí pacientů s COVID-19 nikdo nejednal

„Je potřeba, aby česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem přestala lidem v České republice v současné době lhát a pouštět do médií výmysly. Vyzýváme českou vládu, aby se omluvila a o případné pomoci pro naše občany začala skutečně intenzivně jednat,“ zkritizoval postup českých úřadů europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).



„Už opakovaně se ukázalo, že například hejtmanka Jermanová z hnutí ANO2011 uváděla informace o zadržení kamionu se zásilkou pro Českou republiku, které nebyly pravdivé. Proto si všechny informace ověřujeme u německých úřadů a novinářů,“ dodal europoslanec.



„Včera ve zpravodajství České televizi na ČT24 bylo uvedeno, že existuje dohoda mezi Českou republikou a Bavorskem o převzetí českých pacientů z Karlovarského kraje. Podle vyjádření bavorské vlády ale dodnes neobdrželi jediný dotaz nebo žádost na možnou spolupráci. Celá informace se nezakládá na pravdě,“ zdůraznil investigativní novinář Pavel Novotný z Mnichova.



Podle zjištění novinářů a europoslance Tomáše Zdechovského je připraveno jak německé ministerstvo zdravotnictví, tak spolková vláda o pomoci jednat. Nicméně by byli neradi, kdyby se o možné hospitalizaci českých pacientů v Německu dozvídali od novinářů, aniž by to s nimi kdokoliv dopředu projednal.