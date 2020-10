Koronavirus neodešel - a všichni s ním musíme bojovat

16. 10. 2020

Virus je stále mezi námi a nelze skutečně říci, že má Německo pandemii pod kontrolou. Jednoznačnost ohledně regulačních opatření je životně důležitá, pokud lidé nemají ztratit důvěru v politické rozhodování, napsal Jens Thurau.

Německá kancléřka Angela Merkelová na středečním jednání s premiéry šestnácti spolkových zemí trvala na tom, že by se neměla konat formou videokonference, jako se to už nějaký čas dělo, ale všichni by měli přijet do Berlína osobně. Předem bylo oznámeno "historické" jednání, což znělo, jako by bylo svoláno kvůli rozhodnutí o válce a míru.

Samozřejmě se jednání nemělo týkat zrovna tohoto. Ale faktory, které až dosud umožňovaly Německu, aby ukázalo během pandemie působivé výkony - jeho spolková struktura, schopnost vzít v úvahu fakt, že regiony měly a dosud mají různé počty koronavirových infekcí - se nyní staly problémem.

Je například pravda, že Meklenbursko-Horní Pomořansko bylo a je mnohem méně zasaženo pandemií než řekněme Bavorsko. Po dlouhou dobu dávalo smysl mít různá opatření v různých regionech. Ale už to není pravda.

Protože nyní si Němci také uvědomují, že pandemie není jen problémem roku 2020. Virus způsobí v Německu masivní změny. Jistoty a privilegia jsou zpochybňovány; sociální solidarita, která i tak dlouho upadala, je podrobena těžké zkoušce. "Zvládneme to," řekla Merkelová Německu před pěti lety, během uprchlické krize. Ale budou tato slova také pravdou o pandemii?

V současnosti jsou němečtí lídři, tak jako v mnoha jiných zemích, vedeni představou, že radikální společenské uzávěře (lockdown) jako ta, k níž došlo počátkem roku, bychom se měli vyhnout. Veřejnosti je sdělováno následující: Dost jsme se toho o viru naučili; testujeme více, než před několika měsíci; nemyslíme, že můžeme vyzvat ekonomiku, umění a kulturu nebo společnost obecně, aby přijala další uzávěru. Ale musíme opět zavést některá omezení, protože počet infikovaných roste.

Avšak obecně řečeno, to co se právě teď děje je, že si každý dělá co chce, nebo si myslí, že je přiměřené. Mnohé německé státy postavily mimo zákon ubytování lidí, kteří přišli z regionu, v nichž došlo k překročení kritického počtu infekcí. Tyto regiony jsou samozřejmě často velká města. "Zákazy ubytování" jsou pochopitelné z hlediska těch, kdo se chtějí vyhnout infekci zvnějšku, ale po celém Německu nejsou uniformní.

To co v tuto chvíli chybí je jakákoliv úzká vazba mezi politikou a vědou. Přední virologové tvrdí, že problémem není domácí turistika, ale soukromé večírky s účastí spousty lidí, kteří nedodržují distanční či hygienická opatření. Ale mnohé státy se drží svého a nedovolují cestujícím z vysoce infekčních oblastí ubytovat se v jejich hotelech.

Německo vždy mělo spolkovou mentalitu. Řada komentátorů nedávno připomněla výrazný německý regionalismus, který existoval před mnoha lety. Ale pokud má Německo projít touto pandemií bez větších škod, je třeba více centralismu - což je nepříjemný problém v zemi, která se vyznačuje silnými regiony a premiéry spolkových zemí.

Vše nyní závisí na Angele Merkelové. Musí řídit a stanovit kurs. Středeční jednání bylo prvním krokem, který vyústil v přísnější pravidla nošení roušek a shromažďování v nejhůře zasažených oblastech. Naprostá většina lidí v Německu již dodržuje předchozí pravidla distancování a bude také podporovat přísnější nařízení. Solidarita nesmí být ohrožena.

