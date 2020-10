Proč Trump vyhrožuje mimozemšťanům?

16. 10. 2020

Když byl prezident Donlad Trump dotázán na nové úkolové uskupení Pentagonu pro studium UFO, odpověděl, že se na to podívá - a pak začal vykřikovat o síle amerických ozbrojených sil. Někteří pozorovatelé to považovali za propagaci financování ministerstva obrany, zatímco jiní v tom viděli vyhrožování mimozemským bytostem, upozorňuje Kyle Mizokami.

V nedělním rozhovoru se moderátorka Fox News Maria Bartimorová zeptala Trumpa, "Můžete vysvětlit, proč ministerstvo obrany zřídilo úkolové uskupení pro UFO? Jsou tu UFO?"

"Ovšem, budu to muset zkontrolovat," odpověděl Trump. "Tím myslím, že jsem o tom slyšel. Slyšel jsem o tom před dvěma dny. Pořádně se na to podívám."

Trump poté začal hovořit o amerických ozbrojených silách:

"Řeknu vám tohle: Vytvořili jsme teď ozbrojené síly, jaké jsme předtím nikdy neměli. Pokud jde o vybavení, to - vybavení co máme, zbraně co máme, a doufejme v boha, že je nikdy nebudeme muset použít. Ale vytvořili jsme ozbrojené síly, jako nikdo, nikdo nikdy neměl. Rusko, Čína, všichni závidějí to, co máme. Vše postaveno v USA. Všechno jsme obnovili - 2,5 bilionu dolarů. Pokud jde o o druhou otázku, zkontroluji to, slyšel jsem o tom ve skutečnosti před dvěma dny."

