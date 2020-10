3. diskusní fórum PřF UK k tématu Covid-19

15. 10. 2020

„ Pokud vás zajímá těžký akutní respirační syndrom, co o něm (ne)víme, proč se mu (ne)umíme bránit a jak na něj, tak tohle je asi nejkvalitnější materiál, na který jsem zatím natrefil. PřF UK dala dohromady profesory Jana Černého, Dagmar Dzúrovou, Jaroslava Flegra, Karla Drbala, Ivana Hirsche, Ruth Tachezy a Ladislava Machalu a v diskusi se ještě připojil prof. Beneš a jsou z toho tři hodiny špičkových přednášek a diskuse. Je to teda akademická diskuse, čili pro laickou veřejnost by bylo potřeba zapracovat na umění překladu, ale jako základ myslím poslouží skvěle," píše Bohumil Kartous.