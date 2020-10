Udržitelná strategie boje s Covidem-19 i pro děti

15. 10. 2020 / Lukáš Kraus

„Já to říkal, že to tak dopadne“, to dnes bohužel nestačí. Že jsem se na jaře hádal do Čech, že lockdown je v této formě neadekvátní a silou restrikcí neodpovídá epidemiologické situaci, byl jsem za rozvraceče. Když jsem v létě varoval, že absolutně nefunguje vládní semafor, byl jsem za toho, kdo chce těm „nejlepším z nás“ kazit dovolenou ve Španělsku či Chorvatsku. Dnes se budeme opět – a psal jsem o tom už 28. května – hádat o to, proč nezavírat základní školství.

Otevřená strategie kolektivní imunity je „neetickou“ strategií, říká ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO má pravdu, že není možné nechávat virus jen tak procházet populací, jelikož může dojít k přetížení zdravotnických kapacit. Bavíme se tedy celou dobu o míře a formě restrikcí vs. rizik, a to ne pouze ze zdravotnického hlediska. Dopady restrikcí totiž zasahují prakticky všechny sektory a všechny interakce včetně apokalyptického dopadu na země třetího světa.



Existují minimálně dva modely boje s Covidem-19, které mají výsledky a které jsou ke zvážení. Norský vs. švédský. Norsko po slabém, ale dostatečném lockdownu na jaře, má jen několik lokálních ohnisek a celkově je situace nejlepší ve všech ohledech ze zemí EU a EHP. Fungoval tu totiž velmi přísný vládní cestovní semafor aktualizovaný prakticky každý týden. Dnes se z Norska bez následné karantény 10 dní dá vycestovat jen do několika krajů ve Finsku a ve Švédsku. Jinak je vše zavřené. To se v ČR opravdu nepovedlo a jde o obrovské selhání.



Švédský model se po jarní nadměrné úmrtnosti, podcenění situace v domovech pro seniory z důvodu jejich privatizace, dostal do už tři měsíce trvajících podprůměrných hodnot. „Ve třetím kvartálu zaznamenala oblast Stockholmu a okolí 3 379 úmrtí, což je o 8,4 procenta méně než je průměr let 2015–2019,“ říká za švédský statistický úřad (SCB) Tomas Johansson. Ve Stockholmu se v mnoha čtvrtích vytvořila celkem robustní stádní imunita. Už v červenci dosahovala 40 procent. Návratem lidí z „home office“ do běžné práce (kafíčka úředníků, žvanění na chodbách atd.) se i tam situace sice stabilizovala, ale o úplném vyřešení nemůže být ani řeč. Přesto Švédsko druhá vlna nezasáhla a země se pohybuje po úplně jiné trajektorii než třeba ČR. To vše bez lockdownu a roušek.



Proto od 19. října bude ve Švédsku fungovat model ne plošných, ale lokálních restrikcí. Bude-li v konkrétním regionu či obci situace z epidemiologického hlediska špatná či se zásadně zhoršující, místní úřady budou moci po konzultaci s lékaři přistoupit například k těmto doporučením a zákazům: vyhýbat se cestování veřejnou dopravou, zdržet se obecně cestování, vyhýbat se návštěvám lidí v rizikových skupinách, a to zejména v domovech pro seniory, zdržovat se návštěv restaurací, tělocvičen nebo jiných vnitřních prostor, kde se shromažďují lidé – a pokud je to jen možné, vyhýbat se obecně i sociálním kontaktům mimo okruh své rodiny.



Generální ředitel švédského úřadu zdraví (Folkhälsomyndigheten) Johan Carlson říká, že „opatření přijatá ve Švédsku budou trvat minimálně další rok. Pracovat z domova, když to je možné, hygiena rukou a držet si odstup atd. Jsou to ale oproti Evropě mírná a vyvážená opatření, která fungují od začátku a nevyvolávají proto takové tenze ve společnosti jako se nyní děje v Evropě.“



Profesor matematiky na univerzitě ve Stockholmu Tom Britton říká, že když Švédsko úplně zruší všechny restrikce, do konce roku zemře dalších 1000 lidí. Proto se opravdu pečlivě bude situace vyhodnocovat a třeba povolení návštěv v domovech pro seniory včera Tegnell znovu okomentoval, že se asi bude muset přezkoumat a zrušit.

Nyní je vhodná doba přejít k ČR. Zákaz návštěv v domovech pro seniory platí od pátku, prakticky od pondělí. Nalezlo to už do 88 zařízení. Situace byla v ČR špatná celý podzim a Maláčová nebyla schopna to zavřít pro návštěvy včas? To je skandál.



Kritiky diletantismu už ale bylo dost. Je čas být konstruktivní. Jaké řešení se tedy za této situace nabízí pro ČR? Norsko nakoupilo tři miliony rychlotestů s odezvou do 15 min. s velkou přesností kolem 96 procent od firmy Abbott&Roche. Cena kolem jedné miliardy Kč za 10 milionů testů pro ČR. Dá se tedy realizovat plošné protestování populace ve velkém měřítku v krátkém časovém úseku. Detekované následně poslat do karantény se 100 stoprocentní náhradou mzdy. Pak je potřeba držet cestovní mapu až do plošné vakcinace, a ne to zase pustit až do Španělska. „Testování, izolace, detekce infekce a karanténa“.



„Všichni vědí, že školy se zavírají, takže stačí v práci nahlásit, že nastupujete na ošetřovné,“ píše někdy v neděli Maláčová.



Já bych chtěl ale diskusi o zavření mnoha věcí, ale základního školství v žádném případě, není-li v konkrétní škole detekován covid-19 u více dětí a situace si žádá karanténu. Opět se tedy česká vláda vlamuje do diskursu něčím, co nepodporuje ani odborná lékařská veřejnost, ani většina obyvatel.



Základní školství a předškolní výchova má běžet do poslední možné chvíle. Klidně vše zavřít komplet, ale není možné „zadlužovat“ nejzranitelnější děti na socializaci a interakci, mnohdy nevratně. Kolem nich má být naopak vytvořen ochranný kruh, stejně jako u domovů pro seniory.



Někde v diskusi na FB zaznělo, že vyzývám v této krizové době k nedodržování doporučení české vlády. Tak bych to nerad viděl. Naopak vyzývám k důslednému, opravdu důslednému dodržování všech doporučení WHO. Držet si odstup minimálně jeden metr, dodržovat hygienu rukou, vyhýbat se davovým akcím; a platí i doporučení nosit roušku tam, kde se nedá držet odstup. Zejména v MHD. Neplatí to pro děti do 12 let. Velmi bych osobně nedoporučoval zbytečné cestování, a to ani vnitrostátně, dále bych nechal znovu otevřít první a druhý stupeň základních škol v plné kapacitě, ale do odvolání zavřel veškerá restaurační zařízení, kina, bazény, letiště, sportovní haly, tělocvičny a divadla. Ono „zavřít“ i Strakovu akademii by také neuškodilo. To je ovšem na vás. Na vašem uvážení a vašem svědomí.



Tak či onak jsou partneři v Evropě ČR připraveni pomoci, kdyby došlo k přetížení zdravotnických kapacit. Švédsko už nyní připravilo letadlo, kterým bude případně převážet pacienty do Švédska třeba z ČR.