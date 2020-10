Kdo zvítězil? Trump nebo covid?

13. 10. 2020

Neuvěřitelné. Kdo to proboha říká? Který opravdový prezident jde do televize a řekne, "Možná mě poznáváte, já jsem ten váš oblíbený prezident"?





Trump, zdá se, ví, že když dělá různé pózy, dává palce nahoru, lidi si pomyslí, "Donald Trump tu hrozbu koronaviru překonal". A jako obvykle, nástroje, které jsou používány, k tomu, aby Donalda Trumpa oslabily, jsou běžné, racionální, logické argumenty.Vlastně je velmi nebezpečné to, co Trump dělá, dělat by to neměl.Ty racionální argumenty zřejmě oslovují lidi, kteří Trumpa nemají rádi, avšak lidé, kteří ho mají rádi, budou o to víc rozčíleni. Takže v určitém smyslu je to nesprávný přístup k tomuto jevu.Trumpův tweet o svém odchodu z nemocnice, konkrétně ta věta: "Nedovolte, aby covid dominoval vašemu životu", to je tak zajímavé použití jazyka. "Nedovolte covidu, aby dominoval vašemu životu." Trump se staví do postoje gladiátora, bojujícímu proti covidu. Tak Trump definuje tento narativ. Samozřejmě, že to poněkud absurdní a komické, a je to možné jenom proto, protože sdělovací prostředky až do této doby takto fungují. Poskytují nám vysoce vyfiltrované a podmínečné informace o politice a zejména o ekonomice. S cílem, aby ovlivnily způsob, jak chápeme realitu.A to, co se tady stalo, je, že do genetického rezervoáru tu vstoupilo něco nového. Něco identifikovatelného svou zvláštní barvou. Je to Trumpova schopnost zneužívat systémů, které existují už velmi dlouho. Trump hovoří jako impresário zápasů. Ne jako politik. Ale v důsledku toho, jak média fungovala a fungují už dvacet třicet let, v důsledku rozšíření sociálních sítí, krátké, agresivní výroky, štěky, jazyk a ideologie skoro jako z komiksů, je efektivnější, než když řekneme, "No, víte, ale takhle ten covid nepůsobí, je to daleko nebezpečnější než to, co říkáte."Jako když Churchil, jak známo, řekl, "Lež obletí svět dřív, než má pravda šanci natáhnout si kalhoty."Myslím si, že on dokáže instinktivně porozumět tomu, jak mluvit, aby to fungovalo. Jako když pořád dává lidem přezdívky. "Nepořádnej tenhle" a "línej tamten", "ospalej" a "podvodnej". On dobře chápe, jak fungují nálepky, které na lidech ulpí.Tady se rozhodl, že narativ, kterého bude používat pro své setkání s covidem, které mohlo být lehce interpretováno jako jeho potrestání, "Panebože, tenhle člověk nebere ten covid pořádně vážně, a teď ses jím nakazil, cha!" No, ale co že udělal Donald Trump? Vrátil se s doporučením: "Nedovolte, aby vám to ovládlo život, stejně, jako jsem tomu nedovolil já."Svět, osud nechce, aby zažil Trump nějaký takový Ikarův okamžik. On se z té nákazy nepoučil a to není to poučení, které předává dál. On se prezentuje jako hrdina, který zvítězil nad covidem. Přehání monumentalitu svého vítězství.Není příliš mnoho politiků, kteří by toho zneužívali jako možnosti vyvolávat šovinismus a jako příležitosti pro pompézní projevy. A v tom všem jsou zajímavé signály. Když Trump říká, "Nebojte se toho," zdá se, že to zní jako "klidně se na to vykašlete, to není žádná hrozba".My samozřejmě všichni dobře víme, že koronavirus hrozba je, statisíce lidí zemřely, milion lidí zemřelo po celém světě, smrt, smrt, nemoc, nemoc, nemoc. Ale strach nepomůže. Samozřejmě, že existují ony podstatné a základní pravdy. Atraktivní pravdy jsou v tom, co Donald Trump říká.Ono ses to tím tak trochu vyhýbá nonšalantním a občas děsivým postojům, které zaujímá.Tam to vypadá, že se snaží trochu těžce dýchat. "Zdá se, že jsem si vzal příliš mnoho těch tabletek Ecstasy." Snaží se to dýchání těžce zvládat.Jak se tohle dá zesměšnit? Vím, že se už dlouho říká o Donaldu Trumpovi, že je daleko za jakoukoliv parodií. A vlastně tak tomu skutečně je. On se pro racionální skepsi stal neodolatelným. Používá se to proti němu jako zbraň. Musím říci, a je to můj postoj vůči politice, která existovala před Donaldem Trumpem, jsem fascinován, jak dobře tohle funguje. Ne proto, že bych s Donaldem Trumpem souhlasil. Ale proto, že mám pocit, že jsem zbaven práva rozhodovat a jsem nespokojen. Je to dávno známo, jsem nespokojen s těmi politickými alternativami, které se nabízejí, namísto nacionalismu, machismu, což všechno, souhlasím s vámi, je hodně absurdní.Avšak: Co jiného nám nabízíte? Co nám nabízíte?Když se nakazil covidem Boris Johnson, byl tím tak trochu zkrocen, že. Říkal. "A do prdele, dostal jsem covid, jsem z toho hodně zděšen..." bylo zjevné, že z toho dostal tak trochu poučení, vystřízlivěl. Pamatoval si jména zdravotních sester, a tak, říkal, Děkuji sestro, děkuji, sestro. Jsou to imigranti, mýlil jsem se. Měl to na jazyku, i když víme, že žádný dlouhodobější dopad na jeho politickou strategii to pak už nemělo. Ani na jeho rétoriku. Alespoň Trump měl tu odvahu přidržet se svého pohrdavého postoje vůči koronaviru. On takový prostě je. Neustoupil, neomluvil se. Pozoruhodné.n.Cha! Tady se ale dostáváme na opravdu vážné území. Je to požehnání od Pánaboha. Zneužívá své vlastní nákazy koronavirem jako božské ruky na svém rameni. Požehnání od Pánaboha. Tenhle chlap zná své Pappenheimské. On ví, jaký signál se k lidem dostane. Je to referenční bod, který mu pomůže. Neznám nikoho jiného v historii, kdo by se takhle choval.Cha, cha, cha! Požehnání v přestrojení! Nevypadalo to jako požehnání. Vypadalo to jako viry, které nakazily mé plíce. Ve skutečnosti to ale bylo požehnání. Znovu: To je ale fascinující komunikativní styl.Vynikající. To se mi líbí. Líbí se mi, že se okamžitě sám umístil na vrchol lékařské odbornosti. Byl ve vysoce kvalitní nemocnici, kde byli nejlepší lékařští profesionálové. "Navrhl jsem to já." Ohromující. Zdá se mi, že není daleko od toho, že bude tvrdit, že on sám vynalezl ten lék.V tomto posledním oznámení vidíte, že využívá populismu. "Já vám to opatřím." "A bude to zadarmo." Velmi přímé. Velmi jednoduché. Kapitalistická ekonomika volného trhu, ale co udělá Donald Trump jako důsledek požehnání od Pánaboha? Dá vám přesně ten samý vysoce účinný lék, jehož prostřednictvím zvítězil nad coronavirem, a poskytne vám to zcela zadarmo. Tahle pasáž je pravděpodobně nejkontroverznější částí celého videa. Ze všech těch šílených věcí, které z něho padají, tahle je nejpodvratnější.On - Myslím, že Donald Trump intuitivně rozumí, že pravda je složitá. Je velmi obtížná. Existují tisíce subjektivních pravd, miliony subjektivních pravd, tahle pravda, tahle pravda... Racionalistická perspektiva, materialistická perspektiva praví, Ne, tohle je pravda. Tohle my považujeme za pravdu. Tady jsou důkazy. No, to možná platí v určitých vědeckých disciplínách. V lékařství a v epidemiologii. Avšak když jde o politickou rétoriku, v důsledku mediálního věku, v němž žijeme, v důsledku kapitalistické éry, která dlouhou dobu předcházela této apoteóze tohoto formou Donalda Trumpa, právě takovýto jazyk je efektivní. Jednoduché příběhy. "Není to vaše vina, je to vina Číny."Jak ohromující, že něco takového říká. "Je to vina Číny." "Nemoc vznikla v Číně." "Rozšířila se po celém světě." Je to jednoduchý příběh. Složité téma. Něco tak složitého, jako je pandemie. Šířící se po světě. Ve verzi narativu Donalda Trumpa je to forma války. Ale Donald Trump není sám, kdo používá takovéhoto jazyka. Boris Johnson ho používá také. Jakmile začnete říkat, "Budeme bojovat, porazíme je..." "Sjednotíme se." Ten jazyk, jehož se používá v zemi, kde jsem já, ve Velké Británii, aby se jeho prostřednictvím lidi povzbudili, aby podpořili lockdown, aby se lidi vzdali svých svobod a svých práv, akce, které nikdo kromě lidí považovaných za extremisty nezpochybnil, neexistuje proti tomu žádná mainstreamová opozice. Žádná mainstreamová opozice proti těmto opatřením není. Ani se o tom nehovoří. Švédsko se k tomu postavilo úplně jinak a možná je na tom líp.Žijeme ve věku, kdy je rozhovor složitý. I politický boj, veřejná politická konverzace je složitá a obtížná záležitost.Donald Trump se svým způsobem stal komiksovou realizací machistického vzdoru proti této složitosti. "Je to vina Číny. Oni za to zaplatí." Sakra! Kéž by byl svět takhle jednoduchý. No, pro Donalda Trumpa svět takhle jednoduchý je. A mnoho lidí si myslí - no, on je teď prezidentem - takže zjevně je to něco víc, než jen nějaká spekulace. Mnoho lidí to vítá a přijímá to. A máme-li překonat atraktivitu demagogů, musíte nabídnout narativ, který je aspoň tak silně atraktivní. A myslím, že se to nedá dělat vykrucováním se, stále ještě uspokojováním podnikatelských zájmů, nadnárodních firem, technokratických ideologií, které jsou v současnosti v opozici, myslím jako středolevicové strany, Demokratická strana. To je tupý nástroj. Jak říká Marianne Williamson, byla to kandidátka za Demokraty, tohohle chlapa svým technokratickým žargonem neporazíte. Je to ta temná síla, která se vymkla z rukou.To, jak Trump mluví, to, co Trump říká, není náhodné. Jedná na základě moci. Uvědomme si, že je to sublimace moci, kterou nikdo neřeší. Je to v nás všech. Všichni v sobě máme temnotu. Všichni z nás touží po archetypálních reakcích. To není jen samotný Donald Trump. Jak říkával Tony Blair, Přísně proti zločinnosti, přísně proti příčinám zločinnosti. Chcete-li být silný proti Donaldu Trumpovi, musíte silně zasahovat proti příčinám Donalda Trumpa. "Je to blb. Je tohle. Je ono." Tohle nestačí. Jak, jak se tohle stalo? Jak k tomu došlo? Z jakého snu se probouzíme? Tohle je naše realita.On ví, že to je kontroverzní výrok. Tohle není politika Tonyho Blaira nebo Billa Clintona, kdy do místnosti vběhne poradce: "Pane prezidente! Vaše výroky o Číně! V New York Times píší, že..." Trumpovi je to naprosto u prdele. On ví, jak na to lidi budou reagovat. Dělá to znovu a znovu a znovu.Vím, že z průzkumů vyplývá, že zvítězí Biden. A už, na obou stranách, je určen narativ, že Trump se prezidentského úřadu nevzdá, a on říká, že volby budou podvodné... Tohle je šílená, šílená, je to bezprecedentní éra? V americké politické historii? Nevím o tom dost, abych to mohl říci spolehlivě. Mohu ale říci, že je to podivné.a.Logistika. Tak se to jmenuje, když musíte zařídit, že se něco má někam dodat. (Aha, logistika, to je dobré.) A zase. bude se používat armáda. V této válce. Tento muž se prezentuje jako obhájce. Vítěz. Zvláštní. Prosté. Šílené.Farmaceutické společnosti už toho vyrobily hodně. Armáda to bude rozvážet. Já to řídím. Všechno je to jednoduché.Je to fascinující a hovoří se o tom v tomto období před americkými volbami. Nedovedu si představit nikoho, kdo už Trumpa nevolí a nepovažuje ho za atraktivního, že by změnil názor a začal s ním sympatizovat. Anebo obráceně: že někdo, kdo s Trumpem sympatizuje, by přešel k alternativám, které jsou nabízeny. Takže je to zakořeněná polarita. a je obtížné si představit, že ta polarita důsledkem volebního procesu skončí. Protože součástí postojů je nyní do tak obrovské míry pohrdání, nenávist, zatracování, kritika. Takže...Řekl bych, že vztah Donalda Trumpa ke covidu je neuvěřitelnou katarzí. Je to neuvěřitelný kulturní okamžik. A je to dalším důkazem, že schopnost této politické osobnosti zjednodušit a hrát příběhy způsobem, který je perfektní pro éru masových médií, způsobem, jemuž se žádní jeho oponenti nedokáží vyrovnat.A nezapomínejte, že alternativa, strany, které se objevují a nosí určité oděvy a boty, signalizují, Já jsem takováhle osoba a já budu používat tuhle část své rodinné hístorie takto, budeme během volebního procesu prezentovat tento typ demografie, takže, víte, páni...Cha, cha! No, všichni, všechno dopadne dobře, mnoho štěstí. Brzo se všichni uzdravíte. Donald Trump znovu dokazuje svou schopnost zredukovat složité pojmy v prajednoduché příběhy a teprve až 4. listopadu uvidíme, jak efektivní jsou tyto strategie. V poněkud omezeném demokratickém systému, který je v provozu už dvě století a měl by možná být zmodernizován. Pokud vás zajímá skutečná změna.