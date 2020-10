V Paříži vítěz nebere všechno!

14. 10. 2020 / Tomáš Vohryzka





Ta zpráva z Paříže by neměla zapadnout, přestože se zdánlivě týká jen sportu. Jde zase o peníze. Organizátoři Mezinárodního mistrovství Francie v tenise výrazně změnili odměny pro hráče a hráčky. Ekonomické důsledky virové epidemie pocítil i profesionální sport, což vedlo ke snížení celkové dotace. Mezi hráče a hráčky se tak letos v Paříži rozdělí 38 milionů eur, o čtyři miliony méně než v loňském roce.

Mnohem zajímavější než tento údaj je však to, jak jsou letos odměny rozdělovány mezi jednotlivé hráče. Snížení tzv. Prize Money se totiž týká jen hráčů postupujících z prvního kola turnaje. Největší pokles příjmů pocítí vítězové obou kategorií, letos tedy Rafael Nadal a Polka Swiatekova, kteří si odnesou 1.600.000,- EUR. To je o 30 % méně než získali vítězové v roce 2019. Naopak poražení v prvním kole dostanou šek na 60.000,- EUR, tedy částku o 30% vyšší než loni. To je případ třeba Markéty Vondroušové. Relativně ještě více přidáno dostanou hráči kvalifikace. Částka pro první kolo kvalifikace činí 10.000,- EUR, což představuje meziroční zvýšení o 42%. /např. Zdeněk Kolář/