Skupina protrumpovských militantů rekrutovala tisíce policistů, vojáků a veteránů

7. 10. 2020

Steward Rhodes žije svou vizí budoucnosti. Televize ukazuje hořící americká města, zatímco a internetu pověsti varují, že bandy Antify přicházejí terorizovat předměstí, upozorňuje Mike Giglio.

Když v roce 2009 zakládal militantní organizaci Oath Keepers, byl Rhodes málo známým libertariánským blogerem.

Mnoho lidí nabízí organizaci zkušenosti s mediální prací nebo osobní nasazení. Jiní shrnutí dovedností vhodných pro konflikt. Voják s emailovou adresou US Army předkládá detailní zázemí ve zpravodajské práci na bojišti a píše: "Jsem ochoten použít jakékoliv dovednosti, které identifikujete jako vhodné," a veterán irácké války slibuje "jakékoliv talenty dostupné bývalému veliteli [palebného] týmu pěchoty". Ještě jiní uvedli dovednosti v oblasti střelby, taktiky zvláštních policejních týmů (SWAT), výslechů. Texaský obchodník nabídl svůj ranč "pro výcvikové nebo obranné účely" a policista z Michiganu, který prošel jednotkami Special Forces, se přihlásil jako "taktický/politický lídr, když se naskytne příležitost v blízké budoucnosti."

Když jsem procházel záznamy organizace, začal jsem je vnímat jako průzor do čehosi mnohem většího, než samotní Oath Keepers. Členství ve skupině bylo často formální - někteří lidé podepsali a zapomněli. Oath Keepers nemají 25 000 vojáků v pohotovosti. Ale záznamy ukazují, že Rhodes sáhl do hlubokého proudu úzkosti, který by mohl způsobit, že překvapivě velký kontingent lidí s reálnou policejní nebo vojenskou zkušeností bude uvažovat o ozbrojeném politickém násilí. Byl jako rybář, co v noci vhodí do moře světélkující bóji, která přitahuje jeho kořist ke světlu.

Záznamy se vztahují k letem 2009-20015, nedlouho před startem Trumpovy prezidentské kampaně. Použil jsem je jako podklad k rozhovorům s desítkami současných a bývalých členů organizace. Dominantní náladu bylo možno předem odhadnout. Našel jsem lidi hovořící o vyhlídkách na občanský konflikt, chystající se na něj a ovládané pocitem, že jsou k němu tlačeni silami mimo jejich kontrolu. Mnozí tvrdili, že si nepřejí bojovat, ale obávají se, že nebudou mít na výběr.

Podrobnosti v angličtině: ZDE