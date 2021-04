S jakými sliby přichází Joe Biden? A bude to stačit?

Klimatická krize

29. 4. 2021

Americký prezident Joe Biden během nedávného klimatického summitu prohlásil, že americké emise skleníkových plynů budou do roku 2030 sníženy o 50 až 52 procent. Tento plán byl oficiálně předložen OSN coby součást jednotného globálního systému, v jehož rámci jednotlivé země předkládají dobrovolné závazky k snížení emisí, aby společnými silami mohly předejít nebezpečným dopadům globálního ohřívání. Biden zároveň varoval, že lidstvo riskuje, že dospěje do stádia, z něhož nebude návratu – pokud nebude eskalováno úsilí o zkrocení klimatické krize, píše na webu časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists Oliver Milman.