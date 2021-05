Malý počet očkovaných lidí zemřel, byli většinou nakaženi, než začala vakcína působit. V ČR zemřelo dalších 49 osob

Průběžné zpravodajství:

1. 5. 2021

V pátek 30.4. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 2161 denních nákaz . V ČR do 30.4. zemřelo 29 316 lidí, to je nárůst o 49 mrtvých. V nemocnicích je 2676 osob . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Australané, kteří se snaží vrátit domů z Indie, čelí pokutě 66 000 dolarů nebo pětiletému vězení. Organizace hájící lidská práva to krizují, australská vláda by se měla zaměřit na zlepšení svého karanténního systému, ne na tresty. ZDE - Brazílie zaznamenala 2595 denních úmrtí, celkem v Brazíli zemřelo 403 781 osob. Brazílie také registrovala dalších 68 333 denních nákaz, celkem bylo v Brazílii nakaženo 14,6 milionů lidí. Světová zdravotnická organizace varuje, aby se při konsternaci nad situací v Indii nezapomínalo, že země v Jižní Americe jako Brazílie jsou na tom také strašně špatně. Země,. které mají přebytek vakcín, by je měly poskytnout Brazílii, řekl brazilský ministr zdravotnictví.- Americký prezident Joe Biden zavedl zákaz cestování z Indie.- Počet hospitalizovaných osob na covid ve Francii poklesl v pátek už čtvrtý den a počet nových denních infekcí poklesl ve Francii na nejnižší míru za poslední měsíc.- Turecko zaznamenalo za posledních 24 hodin 394 úmrtí na koronavirus, je to dosud největší denní nárůst.- Jihoafrický lékový regulační orgán schválil vakcínu Johnson & Johnson pro těhotné ženy s komorbiditamui anebo s vysokým rizikem nákazy covidem.- Španělsko prodlouží interval v očkování mezi první a druhou dávkou pro lidi pod šedesát let z 12 týdnů na 16 týdnů.